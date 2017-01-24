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В Москве тракторам без щеток приходится имитировать уборку снега из-за ГЛОНАСС

25.01.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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Муниципальный депутат района Северное Измайлово (Москва) Дмитрий Барановский решил выяснить у водителей тракторов, в чем дело, когда увидел спецтехнику без щеток, наматывающие круги по двору, пишет TJournal.

Оказалось, что в местном ГБУ «Жилищник» закончились щетки, но технику всё равно заставляют ездить, так как в каждом тракторе установлены датчики ГЛОНАСС (российская спутниковая навигационная система, аналог GPS) .

Как отметил депутат, несмотря на то, что техника сжигает солярку без всякой пользы, чиновники видят на мониторах «красивую картинку» .

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Несмотря на то, что техника сжигает солярку без всякой пользы, чиновники видят на мониторах "красивую картинку" .

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