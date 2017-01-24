Муниципальный депутат района Северное Измайлово (Москва) Дмитрий Барановский решил выяснить у водителей тракторов, в чем дело, когда увидел спецтехнику без щеток, наматывающие круги по двору, пишет TJournal.

Оказалось, что в местном ГБУ «Жилищник» закончились щетки, но технику всё равно заставляют ездить, так как в каждом тракторе установлены датчики ГЛОНАСС (российская спутниковая навигационная система, аналог GPS) .

Как отметил депутат, несмотря на то, что техника сжигает солярку без всякой пользы, чиновники видят на мониторах «красивую картинку» .

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Читайте также: Российский фотограф делает фантастические снимки снежинок