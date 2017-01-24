

Сегодня индустрия моды предлагает огромный ассортимент платьев различных моделей и фасонов. Однако одним из самых популярных, признанных стилистами и модницами всего мира является платье-футляр.

Немалую роль в истории его зарождения сыграла знаменитая Коко Шанель в далеком 1926 году, создав прообраз футляра — «увенчанное славой» маленькое черное платье. И по сей день простому и в то же время невероятно женственному и элегантному наряду нет равных.

Итак, с чем носить платье-футляр, чтобы выглядеть роскошно и стильно?

Вечная классика

Платье-футляр является узким и обтягивающим. Классический вариант — без рукавов, длиной до колен, с вырезом закругленной формы. Модель актуальна тем, что нет конкретной фигуры, которой она подходит. Любая девушка или женщина, стройная или с аппетитными формами будет смотреться в нем безупречно при условии, что образ подобран гармонично с учетом нюансов фигуры. Магазины одежды сегодня предлагают разные варианты классического исполнения платья, среди которых найти подходящий может каждая покупательница.

Допустим, у вас пару лишних сантиметров в талии и вы хотите их скрыть, тогда совет: выбирайте платье темного цвета: черное, синее, коричневое. Темный мелкий горох на темном фоне, вертикальный принт также имеет магический эффект зрительно стройнить.

«Да здравствуют аксессуары»

Правильно подобранные аксессуары способны преобразить и стать украшениям любого наряда. С чем носить платье-футляр, какой атрибут является неотъемлемой деталью в сочетании с моделью футляр? Конечно же, туфли на каблуке. Изящный, беспроигрышный образ — сочетание платья-футляра с туфлями на высокой шпильке —смотрится элегантно, стильно и женственно. Между тем балетки тоже не «табу», особенно на работе.

Универсальное платье-футляр, как чистый холст, имея его в гардеробе, с помощью игры аксессуаров вы можете создавать различные образы: романтический, деловой, вечерний, кэжуал.

Бижутерия, сумочка, ремень, шарф, обувь — есть с чего выбрать, главное не перестараться. Основное правило, которого нужно придерживаться, подбирая аксессуары, — это сдержанность.

С чем носить платье-футляр: пиджак или жакет?

Сомневаетесь, с чем носить платье-футляр, — с жакетом приталенного кроя или с классическим пиджаком? Не стоит! И первый, и второй вариант — чудесная комбинация. Верхняя одежда, будь-то жакет, куртка или пальто, может быть в тон платья или контрастного цвета, возможен вариант с принтом.

Рискованно совмещать различные принты в одном луке. Если Вы надеваете платье-футляр с рисунком, лучше дополнить его однотонным жакетом или наоборот.

Вечерний выход

Данный наряд прекрасно подчеркивает достоинства фигуры, линии талии и стройность ног. О нем можно с уверенностью сказать «на все случаи жизни», и это действительно так. Оригинально задрапированное атласное платье в сочетании с клатчем, красивыми в тон туфлями и аксессуарами — отличный вечерний вариант. Голливудские звезды пример и доказательство этому, достаточно посмотреть репортажи с красных дорожек.

На плечи можно накинуть элегантный пиджак, жакет или меховую шубку — внимание точно обеспечено. Если у вас до сих пор в гардеробе не висит платье-футляр, советуем обзавестись таковым, весомый аргумент — универсальность, возможность из ничего сделать нечто и на любом мероприятии быть королевой.

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