Наезд произошел 24 января, около 19.20, в черте поселка Энергетиков Дзержинского района.

Как сообщили в ГАИ Минской области, 34-летняя водитель Mercedes ехала по трассе Пуховичи — Узда — Негорелое и на 89 километре дороги совершила наезд на 45-летнего мужчину, жителя деревни Литвяны Узденского района, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Известно, что пострадавший в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами.

РОСК возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).