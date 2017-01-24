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В Дзержинском районе Mercedes переехал лежавшего на дороге пьяного мужчину

25.01.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
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Наезд произошел 24 января, около 19.20, в черте поселка Энергетиков Дзержинского района.

Как сообщили в ГАИ Минской области, 34-летняя водитель Mercedes ехала по трассе Пуховичи — Узда — Негорелое и на 89 километре дороги совершила наезд на 45-летнего мужчину, жителя деревни Литвяны Узденского района, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Известно, что пострадавший в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами.

РОСК возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

 
 
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Наезд произошел 24 января, около 19.20, в черте поселка Энергетиков.

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