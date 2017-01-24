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Выбираем душевую кабину
Сегодня данные сантехнические конструкции по популярности опередили ванны. Объясняется это их компактностью, эргономичностью и удобством. Перед тем как выбрать душевую кабину, необходимо хорошо изучить планировку ванны, определить место для установки кабины, ее параметры и желательные функции.
Виды душевых кабин
Традиционная
Состоит из поддона, всесторонних стен, атрибутов сантехники. Может быть закрытого типа с крышей и открытого — без нее. Многофункциональна. Возможны такие функции. как гидромассаж, ароматерапия (в зависимости от стоимости модели).
Душевой уголок
В комплектации отсутствует задняя стенка, сантехника, в некоторых моделях поддон. Покупка душевого уголка без поддона требует подготовительных гидроизоляционных, монтажных и сантехнических работ. Упростить задачу может покупка подходящего поддона. Основным преимуществом данного вида является невысокая стоимость и возможность выбора деталей на свой вкус и по желаемой цене.
Душевой бокс
Вариант 2-в-1. Глубокий поддон позволяет использовать бокс, как ванну, при этом герметичная система оснащена множеством функций: гидромассаж, турецкая баня, озонирование, радио и другие. Такое удовольствие не из дешевых. По размерам требует большую площадь для установки.
Поддон, правила побора и виды
Как выбрать душевую кабину и какому поддону отдать предпочтение? От того, какой поддон мы выберем, будет зависеть долговечность и комфортабельность всей установки. Различают три типа поддонов: низкий, высокий и ванна. Первый — оптимальный вариант, когда среди членов семьи есть пожилые люди. У второго функций больше: можно постирать или как в ванночке, допустим, купать младенца. Высота бортиков от 30 см. И третий, универсальный – ванна, очень удобно, когда у членов семьи разные предпочтение: кто-то любит душ, а кто-то - часами нежиться в ванной.
Определившись с высотой, стоит обратить внимание на форму поддона:
компактные: квадратные и на четверть круга; средние: поддоны прямоугольной и полукруглой формы; габаритные, которые подразумевают установку в просторной ванной — это асимметричные и многогранные.
Также немаловажную роль играет материал поддона.
Акрил – один из самых популярных, практичный, быстро нагревается, простой в уходе и по доступной цене.
Эмалированная сталь не плохой вариант, прочный, но с существенными минусами, к которым относятся «шумность», чувствительность к повреждениям и потеря первоначального вида со временем.
Жидкий мрамор обладает прекрасными характеристиками, за которыми стоит высокая цена.
Противоскользящее покрытие убережет от несчастных случаев падения.
Двери и стены душевой кабины
Чаще всего двери и стены кабины выполнены из закаленного стекла. Материал — долговечен, температуро- и влагостойкий. Есть модели с прозрачным и тонированным стеклом разной текстуры. Для удобства в обиходе лучше отдать предпочтение кабине с рисунком или матовой поверхностью, так как на них будут не так заметны следы от капель воды.
Двери по конструкции бывают распашные и раздвижные, могут открываться вперед-назад и в разные стороны. При выборе отталкивайтесь от пространства и расположения кабины.
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Планируете установить душевую кабину, но не знаете какую выбрать? В данной статье мы расскажем, как выбрать душевую кабину, какими они бывают и на что необходимо...
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