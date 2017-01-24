

Планируете установить душевую кабину, но не знаете какую выбрать? В данной статье мы расскажем, как выбрать душевую кабину, какими они бывают и на что необходимо ориентироваться.

Сегодня данные сантехнические конструкции по популярности опередили ванны. Объясняется это их компактностью, эргономичностью и удобством. Перед тем как выбрать душевую кабину, необходимо хорошо изучить планировку ванны, определить место для установки кабины, ее параметры и желательные функции.

Виды душевых кабин

Строительный магазины предлагают широкий ассортимент душевых кабин. Разберем основные, тем самым раскрыв основную часть темы, как выбрать душевую кабину.

Традиционная

Состоит из поддона, всесторонних стен, атрибутов сантехники. Может быть закрытого типа с крышей и открытого — без нее. Многофункциональна. Возможны такие функции. как гидромассаж, ароматерапия (в зависимости от стоимости модели).

Душевой уголок

В комплектации отсутствует задняя стенка, сантехника, в некоторых моделях поддон. Покупка душевого уголка без поддона требует подготовительных гидроизоляционных, монтажных и сантехнических работ. Упростить задачу может покупка подходящего поддона. Основным преимуществом данного вида является невысокая стоимость и возможность выбора деталей на свой вкус и по желаемой цене.

Душевой бокс

Вариант 2-в-1. Глубокий поддон позволяет использовать бокс, как ванну, при этом герметичная система оснащена множеством функций: гидромассаж, турецкая баня, озонирование, радио и другие. Такое удовольствие не из дешевых. По размерам требует большую площадь для установки.

Поддон, правила побора и виды

Как выбрать душевую кабину и какому поддону отдать предпочтение? От того, какой поддон мы выберем, будет зависеть долговечность и комфортабельность всей установки. Различают три типа поддонов: низкий, высокий и ванна. Первый — оптимальный вариант, когда среди членов семьи есть пожилые люди. У второго функций больше: можно постирать или как в ванночке, допустим, купать младенца. Высота бортиков от 30 см. И третий, универсальный – ванна, очень удобно, когда у членов семьи разные предпочтение: кто-то любит душ, а кто-то - часами нежиться в ванной.

Определившись с высотой, стоит обратить внимание на форму поддона:

компактные: квадратные и на четверть круга; средние: поддоны прямоугольной и полукруглой формы; габаритные, которые подразумевают установку в просторной ванной — это асимметричные и многогранные.

Также немаловажную роль играет материал поддона.

Акрил – один из самых популярных, практичный, быстро нагревается, простой в уходе и по доступной цене.

Эмалированная сталь не плохой вариант, прочный, но с существенными минусами, к которым относятся «шумность», чувствительность к повреждениям и потеря первоначального вида со временем.

Жидкий мрамор обладает прекрасными характеристиками, за которыми стоит высокая цена.

Противоскользящее покрытие убережет от несчастных случаев падения.

Двери и стены душевой кабины

Чаще всего двери и стены кабины выполнены из закаленного стекла. Материал — долговечен, температуро- и влагостойкий. Есть модели с прозрачным и тонированным стеклом разной текстуры. Для удобства в обиходе лучше отдать предпочтение кабине с рисунком или матовой поверхностью, так как на них будут не так заметны следы от капель воды.

Двери по конструкции бывают распашные и раздвижные, могут открываться вперед-назад и в разные стороны. При выборе отталкивайтесь от пространства и расположения кабины.

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