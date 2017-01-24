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Некляев споет с Войтюшкевичем в Вильнюсе

25.01.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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4 марта Змитер Войтюшкевич, Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут в Вильнюсе юбилейный концерт «Нашы каханыя», приуроченный к 10-летию совместного творчества музыканта и поэта. Причем на мероприятии Владимир Некляев будет не только читать стихи, но и петь.


— Мало кто знает, что Некляев не только гениальный поэт, но и талантливый певец, — рассказывает Змитер Войтюшкевич. — И когда он пишет стихи на музыку, то всегда записывает черновую версию со своим вокалом. Потом мы часто спорим, и порой долго, как лучше исполнять песню.

— На сцене я всю жизнь, но не пел на публике уже давно. В последний раз еще в начале 80-х в Колонном зале Дома союзов на вечере поэта Льва Ошанина, автора гениальных песен «Эх, дороги», «Течет река Волга» и других, — вспоминает Владимир Некляев.

Услышать первый официальный фрагмент дуэта Некляева и Войтюшкевича можно в специальном видеоролике.

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Билеты на концерт стоят от 31,5 до 47,5 рублей. Последняя партия билетов продается только в «Театральной кассе «(Минск, ул. Калинина 5, рабочие дни с 10.00 до 19.00). Справка: (017) 395-05-65, (033) 655-55-96.

Купить билет

Белорусы имеют возможность получить бесплатные визы на концерт благодаря поддержке МИД Литвы. Подать документы на бесплатную визу необходимо с 15 января по 15 февраля включительно. Пошаговая инструкция.

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта Змитер Войтюшкевич, Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут в Вильнюсе юбилейный концерт "Нашы каханыя", приуроченный к 10-летию совместного творчества музыканта и...

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