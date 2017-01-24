|
Некляев споет с Войтюшкевичем в Вильнюсе
4 марта Змитер Войтюшкевич, Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут в Вильнюсе юбилейный
— Мало кто знает, что Некляев не только гениальный поэт, но и талантливый певец, — рассказывает Змитер Войтюшкевич. — И когда он пишет стихи на музыку, то всегда записывает черновую версию со своим вокалом. Потом мы часто спорим, и порой долго, как лучше исполнять песню.
— На сцене я всю жизнь, но не пел на публике уже давно. В последний раз еще в начале 80-х в Колонном зале Дома союзов на вечере поэта Льва Ошанина, автора гениальных песен «Эх, дороги», «Течет река Волга» и других, — вспоминает Владимир Некляев.
Услышать первый официальный фрагмент дуэта Некляева и Войтюшкевича можно в специальном видеоролике.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Белорусы имеют возможность получить бесплатные визы на концерт благодаря поддержке МИД Литвы. Подать документы на бесплатную визу необходимо с 15 января по 15 февраля включительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 марта Змитер Войтюшкевич, Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут в Вильнюсе юбилейный концерт "Нашы каханыя", приуроченный к 10-летию совместного творчества музыканта и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии