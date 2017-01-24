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Стройные легкоатлеты и вкусные конфеты: что в Беларуси знают о Латвии

25.01.2017 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусы уверены, что латыши ценят свои традиции и в целом Латвия ничем не отличается от большинства европейских стран. "Страна как страна" — сказали корреспондентам Sputnik встреченные на улицах белорусы и вспомнили вкусные латвийские конфеты, которых в Беларуси, к сожалению, уже не найти, маленькие рыночки в старой части Риги и Раймонда Паулса.

Стройные легкоатлеты и вкусные конфеты: что в Беларуси знают о Латвии
© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский
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"Когда я занималась спортом, на сборах часто были латвийские спортсмены — красивые ребята", — призналась одна из минчанок. К сожалению, большинство встреченных корреспондентами Sputnik белорусов в Риге никогда не были.

Что еще знают белорусы о Латвии, смотрите в опросе Sputnik.

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Белорусы сходятся во мнении, что Латвия – обычная европейская страна, хотя большинство опрошенных там никогда не были.

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