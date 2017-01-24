Белорусы уверены, что латыши ценят свои традиции и в целом Латвия ничем не отличается от большинства европейских стран. "Страна как страна" — сказали корреспондентам Sputnik встреченные на улицах белорусы и вспомнили вкусные латвийские конфеты, которых в Беларуси, к сожалению, уже не найти, маленькие рыночки в старой части Риги и Раймонда Паулса.

"Когда я занималась спортом, на сборах часто были латвийские спортсмены — красивые ребята", — призналась одна из минчанок. К сожалению, большинство встреченных корреспондентами Sputnik белорусов в Риге никогда не были.

Что еще знают белорусы о Латвии, смотрите в опросе Sputnik.

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