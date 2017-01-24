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МВД о подробностях спасения подлинника Шишкина от наркоторговцев

25.01.2017 12:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Задержание наркодельцов и изъятие картины состоялось 16 января при поддержке бойцов "Алмаза", сообщил на радио Sputnik Беларусь начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.

МВД о подробностях спасения подлинника Шишкина от наркоторговцев
© Sputnik Алексей Куденко
Милиция изъяла у наркомафиози в Ждановичах картину живописца Шишкина

"В гараже, который арендовал организатор этого криминального бизнеса — 36-летний житель агрогородка Ждановичи, обнаружены и изъяты 552 таблетки экстази, почти 250 граммов кокаина и свыше 300 граммов гашиша. В автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину", — сказал Шалькевич.

Сотрудники наркоконтроля обратили внимание на подпись "И. Шишкин. 1897 г." на художественном полотне. Запрос в Интерпол подтвердил, что картина Ивана Шишкина "Лес.Ели." была похищена в 4 года назад из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области Российской Федерации вместе с работами Константина Коровина и Станислава Жуковского.

Шалькевич уточнил, что по предварительной информации, картину "Лес.Ели." привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась.

По оценкам специалистов, стоимость картины на аукционах может достигать 2 миллионов долларов США, но поскольку легально сбыть картину невозможно, злоумышленники готовы были продать ее за сумму намного ниже реальной.

"Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которого предварительно признали ее подлинность. Работа по установлению лиц, причастных к ее похищению и задержанию организатора наркоканала из Москвы проводится совместно с правоохранительными органами России", — сообщил Шалькевич.

В отношении задержанных наркодельцов возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот наркотических средств".

Комментарий начальника управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константина Шалькевича о задержании крупной партии наркотических средств и изъятии у преступников картины Ивана Шишкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Правоохранители пресекли поставку в Беларусь крупной партии кокаина, экстази и гашиша и изъяли у злоумышленников картину известного русского художника Ивана...

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