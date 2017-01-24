Может ли быть детский спорт без господдержки? За ответом SPORT.TUT.BY обратился к бывшему главному тренеру сборной Беларуси по таэквондо Сергею Шелюте. Он рассказал о бизнес-модели, позволившей частной спортивной секции вырасти из клуба в подвале в социально значимый объект.





«На грани выживания»

25 января столичный физкультурно-спортивный клуб «Олимпик», который расположен в одном из спальных районов столицы — Каменной Горке, отмечает 20-летний юбилей. По этому поводу накануне прошли пышные празднества. Кульминацией стало детское шоу талантов. Ребята из секций по таэквондо, айкидо, ушу и танцевальной студии выступили перед родителями. Самому младшему участнику было чуть более 4-х лет, старшие дети разбивали кулаками меловые плиты и доски. Они с закрытыми глазами ударом ноги дробили яблоки и разыгрывали увлекательные сюжеты, в которых нападавшие всегда проигрывали тем, кто защищается.

Соревнованием такое представление делали оценки. Герои проекта «Чак одобряет» на SPORT.TUT.BY судили группы детей по возрастам и видам единоборств. Автор нашумевшего трюка со шпагатом на БЕЛАЗах, собравшем более 1,2 млн просмотров на YouTube , Денис Блохин, Сергей Врублевский, Антон Березовский и Вероника Раева на мероприятии появились в образах голливудских актеров. Они также разыграли сценку, в которой Жан-Клод Ван Дамм повздорил с Джеки Чаном. Чак Норрис и Электра, персонаж из вселенной комиксов Marvel, разняли мастеров боевых искусств.

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Председателем жюри стал директор «Олимпика» Сергей Шелюта.

Все это неслучайно. На протяжении полугода участники проекта ставили боевые сцены именно в «Олимпике» под руководством здешних тренеров: Хамида Нури, Сергея Сапеги, Сергея Суртаева и Игоря Суркова.

— Перебираю в голове все наши юбилеи и понимаю, что 20 лет — это же дофига! — смеется Сергей Шелюта. — Когда было модно петь бардовские песни, на день рождения клуба я играл на гитаре. Затем мы писали шутки и начинали КВН. Теперь повторяют образы и трюки, как россияне в «Точь-в-точь» и мы в шоу-проекте единоборств «Чак одобряет»…

По словам Шелюты, только в Каменной Горке с сентября по декабрь 2016 года было открыто шесть новых фитнес-клубов и с десяток детских секций при школах и детсадах. Все организовывали красочную развлекательную программу. «Олимпик» по случаю юбилея хотел «погулять с размахом, но не повторяться».

— Да, сделали фотозону и организовали спортландию. Но вот такое шоу с судьями-двойниками звезд кино точно никто не делал! Думаю, наш праздник удался. Получился настоящий день рождения с тортом, конфетами и самым приятным для всех родителей и тренеров — это выступление детей. Здорово видеть, как они гордятся своими малышами, — признался директор «Олимпика». Еще он пообещал провести неделю соревнований и праздничную фитнес-вечеринку.



Слева направо: Антон Березовский (Джеки Чан), Вероника Раева (Электра из вселенной Marvel), Сергей Врублевский (Чак Норрис), Денис Блохин (Жан-Клод Ван Дамм) и Сергей Шелюта.

У Сергея Шелюты 5-й дан (ступень мастерства в таэквондо. — Прим.ред.), а это один из лучших результатов в стране. После окончания школы он планировал построить военную карьеру, то есть пойти по пути отца. Планы спутал спорт.

В конце 80-х спрос на фильмы в жанре боевик был столь велик, что после просмотра героических схваток на кулаках люди выстраивались в очередь к тренерам по единоборствам. Вскоре после того, как Сергей из числа любителей попал в сборную по таэквондо, прошел курс инструкторов и стал практиковать, со службой в армии было покончено.

— О создании собственного клуба задумался в 1994 году, будучи курсантом Академии МВД, — рассказывает тренер. — Конечно, эта мысль была не более, чем мечтой. Понимал, что советская система спортивной подготовки, когда во главу угла ставился результат, себя исчерпала, а на смену должно прийти что-то новое. Люди хотели заниматься физической активностью, но для себя — в этом разница. Так как существовал запрос на спорт, я думал, как можно это использовать и построить свой бизнес? Пока размышлял, тренировал детей в школе.



Сергей Шелюта — в центре. Фото из личного архива Сергея Шелюты

В 1997 году Шелюта материализовал задумку. Клуб зарегистрировали, он получил прописку в подвальном помещении, а также название и символику. В них читается отсылка к Олимпийским играм. В 2000 году в Сиднее впервые состоялись соревнования по таэквондо в рамках олимпийского турнира, а к Сергею в ту пору уже ходило более трехсот детей. Затем «Олимпик» переехал в мапидовское общежитие по улице Ольшевского.

— Нам дали помещение, в котором хранились старые лыжи, — вспоминает директор клуба. — В нем мы прожили четырнадцать лет. Занятия сразу были платными, по-другому никак — рынок наступал. Существовали на грани выживания, при этом находили возможность организовывать детские лагеря, выезжать на соревнования и проводить свои собственные старты.











«Спорт должен существовать только на условиях самоокупаемости»

Формулой успеха клуба «Олимпик», через который за 20 лет прошло более десяти тысяч человек, стало его преобразование из школы единоборств в физкультурно-спортивное учреждение. Это случилось после переезда в Каменную Горку. Здесь появились тренажерный зал, танцевальные группы и группы по фитнесу, массажный кабинет, сауна, солярий и фитнес-бар. Масштаб заведения, выросшего из детской секции, впечатляет. Сегодня Сергей Шелюта платит зарплату порядка сорока сотрудникам.

— За основу была взята американская модель сродни той, что использует в своей школе в Лас-Вегасе гимнаст Виталий Щербо, — добавляет Сергей. — Только Щербо — долларовый миллионер. Хотя, как признается, его деньги находятся в бизнесе. У меня та же история. Как-то покупал машину не себе, а под нужды клуба. Это был микроавтобус в лизинг. Чуть позже продал свой автомобиль, чтобы сделать ремонт. В общем, мы никогда не жировали, но со временем научились считать деньги и отвечать на меняющиеся запросы общества.



Сергей Шелюта

Шелюта признает, что организация работы в клубе долгое время находилась на полулюбительском уровне. Он был убежденным тренером и слабым администратором, поэтому все, что клуб зарабатывал, проедалось.

— Мы же ездили на соревнования не за государственный, а свой личный счет, — говорит Сергей. — Что могли, давали родители, а остальное докладывали сами. Я был свидетелем того, как такие же тренеры-романтики, как я, бросали клубы как раз по этой причине. Нужно было решаться и мне. Или уходить в другой бизнес, или уезжать тренировать в Соединенные Штаты, куда меня звали воспитанники, или все же побороться за мечту. Я еще не был обременен заботой о семье, поэтому пошел учиться. К юридическому образованию добавил дипломы об окончании университета физкультуры и Академии при президенте.

Кстати, в интервью в ходе парламентских выборов 2016 года, а Шелюта избирался от Каменногорского округа № 2, он подчеркивал, что школу закончил с серебряной медалью, а Академию МВД и БГУФК — с отличием. Впрочем, депутатский мандат он не получил и продолжил заниматься делами своего детища.





— Спорт должен существовать только на условиях самоокупаемости, — рассуждает Шелюта. — Да, государство может возвести объект и сдать вам его в аренду, но это уже товарно-денежные отношения. В таких условиях кем бы ты ни был — детской школой в игровых видах спорта или профессиональным клубом по футболу, — ты должен зарабатывать. Выходить к людям и делать все возможное, чтобы «на тебя ходили». Покупка абонемента в зал или билета на стадион является в данном случае показателем эффективности.

Скажем, в «Олимпик» ходит порядка восьмисот человек, и я понимаю, что мы не готовы принять больше. А раз так, и бизнес налажен, мы откроем еще одно отделение. Это будет помещение на станции метро «Спортивной», там сейчас идет ремонт. Мы не висим на шее у государства, и сами платим по счетам. В лице администрации Фрунзенского района нашли союзника, у которого просили лишь о том, чтобы подыскал для нас площадку.

Мы помогаем чиновникам работать с населением, выполняем важную социальную функцию и воспитанием молодого поколения. Кроме того, проводим первичный отбор детей. Лучших, в тех, в которых государство заинтересовано более всего, отдаем в школу по таэквондо при БФСО «Динамо», где им дают шанс стать профессиональными спортсменами. Кто-то из тренеров тоже уходит на повышение в «Динамо» — мы только рады.





Не так давно «Олимпик» организовал трехчасовой фитнес-марафон. Еще клуб открыл секцию по женскому боксу. То есть он последовательно предлагает интересные решения для занятий спортом жителям округи, но этого по-прежнему недостаточно.

«Больно и досадно видеть мужиков в очереди в вино-водочный отдел»

— Больно и досадно видеть мужиков в очереди в вино-водочный отдел, — говорит Сергей Шелюта. — «Зачем?» — спрашиваю себя. Можно же проводить время в движении, жить ярко. С одной стороны, подобное злит, с другой — мотивирует на действие. Если посчитать, то при моем участии открылось еще с десяток клубов. Они брали за основу устав «Олимпика», просили совет. Видел в них, скорее, не конкурентов, а единомышленников и партнеров. Был лично заинтересован в том, чтобы физкультурное движение, как часть культуры, в Беларуси развивалось. Потому как если сравнивать с уровнем вовлеченности в спорт населения в развитых странах, у нас еще поле непаханое, и места тут хватит для всех.

Пиком свой организаторской деятельности Сергей Шелюта называет период в сборной Беларуси по таэквондо. В качестве главного тренера он проработал с 2008 года по 2011-й. Как утверждает Шелюта, что при подготовке к Играм в Лондоне 2012 года белорусские таэквондисты завоевали 22 медали, что является лучшим показателем отечественного таэквондо в разрезе четырехлетнего олимпийского цикла.

— Ушел за полгода до олимпийской квалификации и вовсе не по собственному желанию, — отметил Сергей. — Я в прямом смысле судился с очень сильным соперником — газетой «Прессбол», которая, как я считал, обвинениями в мой адрес нанесла ущерб деловой репутации. Суд Центрального района выиграл, а в городском получил от ворот поворот. Затем от бывшего министра спорта и туризма Олега Качана получил наказ прекратить разбирательство в обмен на сохранение должности. Качан слово не сдержал. Обид на него не держу. Понимаю, что своими действиями раззадорил коллег из регионов. Например, считал, что лучшие спортсмены страны должны проводить совместные сборы, что обеспечивало бы каждому конкурентные спарринги. Идея правильная, однако она лишала финансирования в прежним объемах тренеров из областей. Они негодовали, хотели снять меня и добились своего. То есть ушел потому, что не встроился в систему, не привык пилить деньги, Зато я умею их зарабатывать.



Тренер по таэквондо Хамид Нури и его воспитанники, победители клубного соревнования по случаю 20-летнего юбилея «Олимпика».

В качестве примера нездоровой атмосферы в таэквондо Сергей Шелюта указывает на историю с отстранением Армана-Маршалла Силлы от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за следов мельдония в его организме , хотя проверка на детекторе лжи показала, что белорусский спортсмен сознательно не принимал запрещенные препараты.

Шелюта рад тому, что держится подальше от закулисных интриг, хотя и семь лет спустя не оправился от поражения системе в спорте.

— Я потерял то, что было так дорого, — наработки и талантливых спортсменов (в сборной от их услуг отказались), — говорит Сергей.

В итоге он принял роль, в которой оказался наиболее эффективен. После травмы ахиллова сухожилия, полученной в 2013-м, директор клуба сконцентрировался на управленческой деятельности. Он полагается на опыт тренеров-единомышленников, среди которых Вероника Тюлькова, Влад Стефанович и Татьяна Сичкар. Вместе с ними Шелюта намерен открыть несколько новых залов, сделать рентабельным предприятием детские турниры по единоборствам и продолжить развивать спорт на низовом уровне — в секциях по месту жительства.