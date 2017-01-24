За январь счета по «коммуналке» нам выставят по новым, но пока еще не стопроцентным тарифам. FINANCE.TUT.BY собрал жировки жителей разных стран — от далекой Америки и Австралии до соседних Литвы и Украины — и посмотрел, сколько же на самом деле там платят за услуги ЖКХ.



Фото с сайта polit.ru

Норвегия: «Ты сам выбираешь фирму, у которой покупать электричество»

Ромулд Сип живет в 2-комнатной квартире в Осло. Так как дом не новый, «коммуналка», по его словам, выходит по местным меркам недорогая. «Жировка» в Норвегии включает всего одну строку с итогом по всем коммунальным платежам (fellesutgifter — накладные расходы в переводе). Сумма круглый год остается неизменной. В нее включены вода, интернет, телевидение, вывез мусора, уборка лестничной клетки, использование лифта — за все выходит порядка 200 евро в месяц (414,9 рубля по курсу Нацбанка на 25 января).

— Но нужно учитывать один факт: если дома есть телевизор, раз в полгода нужно платить лицензию государственному каналу NRK, которая стоит 130 евро (269,7 рубля), — говорит Ромулд.



Платить за газ не приходится, в Норвегии его не используют вообще.

— Тут используется электрическая плита, так как это дешевле и безопаснее. Водоснабжение или центральное, или же в квартире стоит бойлер, который нагревает воду, используя электричество. У меня — центральная вода, которая входит в стоимость коммунальных услуг.

Дополнительно каждый месяц приходится оплачивать электричество: около 60 евро (124,5 рубля) зимой, так как отопление электрическое, и 30−40 евро (62,2−83 рубля) — летом.

— Почему в Норвегии все на электричестве? Электричество в Европе считается дешевым — можно использовать его, не думая о больших расходах. Электричество в Норвегии поставляют разные фирмы, то есть можно самому выбрать абонемент, который будет дешевле, и пользоваться им.

Деньги за «коммуналку» у Ромулда снимаются автоматически с банковского счета, а квитанцию присылают в подтверждение, что не сняли лишнего.

Россия: «Зарплаты россиян хоть и выше, чем у белорусов, но и сумма по „жировке“ у нас больше»

Елена Матвеева вместе с супругом построили по ипотечному кредиту двухкомнатную квартиру в 50 «квадратов» на юго-востоке Санкт-Петербурга.

— Мы ежемесячно получаем 4 разные квитанции — «жировку», а также счета на капремонт, газ и электроэнергию. При этом в квартире никто не прописан, — уточняет Елена. — По «жировке» за январь нужно заплатить почти 3800 российских рублей (123,9 белорусских рубля), сюда входят вода, отопление, домовые нужды, мусор. На отопление приходится около 70% от общей суммы в «жировке». Еще 660 рублей (21,5 рубля) в общей сложности надо внести по остальным платежам — за капремонт, электроэнергию и газ. Городским телефоном мы не пользуемся.



Жировка Елены за декабрь

​Елена рассказывает, что общая сумма в «жировке» за январь почти на 100 рублей (3,3 рубля) больше, чем было в декабре.

— Мы вдвоем работаем, получаем выше среднего по городу, поэтому сейчас траты на коммунальные платежи незаметны для нас. Но когда выплачивали ипотеку, то во всем себе отказывали, деньги тратили только на еду, транспорт, «коммуналку» и интернет, — поясняет Елена. — Но если в семье работает кто-то один, то тяжело. Пенсионерам сложно платить по коммунальным платежам. У моей тети в Санкт-Петербурге «трешка» на 90 квадратных метров, она живет вместе со своей мамой, обе на пенсии. Они платят за услуги ЖКХ 12 000 рублей (391,3 рубля) в месяц. Чтобы оплатить «жировку», они даже брали квартиранта.

По словам Елены, у должников по «коммуналке» могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Еще одна жительница Санкт-Петербурга Марина Садовская вместе со своей дочкой живет в однокомнатной квартире недалеко от центра.

— По «жировке» за декабрь заплатили почти 3100 рублей (101,1 рубля), больше всего потянуло отопление — 1341 рубль (43,7 рубля). За газ получился 61 рубль (2 рубля), свет — 460 рублей (15 рублей), — рассказывает Марина. — Оплачиваю «коммуналку» через приложение банка по штрих-коду. Все занимает максимум минуту.



«Жировка» Марины за декабрь

— Зарплаты россиян хоть и выше, чем у белорусов, но и сумма по «жировке» у нас больше. За «коммуналку» мы отдаем больше, чем наши родственники, которые живут в Беларуси, — резюмирует Марина.

Гренландия: Студенту нужно платить в пять раз меньше

Студента Лиза Увалу Линде живет в Нууке — столице Гренландии. Коммунальные услуги (вода, газ, отопление и электричество) в ее квартире в 60 квадратных метров стоят 850 датских крон (237 белорусских рублей) в месяц — сущие копейки по меркам Гренландии, ведь государство предоставляет студентам большие льготы. Лиза говорит, что ее соседка, которая не является студенткой, за квартиру приблизительно такого же метража платит 3900 крон (1087,4 рубля). Такие льготы государство предоставляет студентам вне зависимости от того, живут они в общежитии или снимают квартиру самостоятельно.

— Для студентов цены на «коммуналку» очень низкие и одинаковые круглый год: большую часть государство платить за нас. В Гренландии правительство сильно поддерживает студентов, потому что многие предпочитают уезжать и, чтобы удержать образованных людей в стране, студентам предлагают вот такие вот льготы, — рассказывает Лиза.





Привычную для нас «жировку» Лиза не получает: ежемесячно из стипендии, которую ей платит университет (4560 крон, или 1 271,4 рубля), у нее автоматически списывается фиксированная плата за «коммуналку».

Много денег уходит на интернет — в Гренландии он в пять раз дороже, чем в Дании, которой де-юре принадлежит остров. В месяц за интернет Лиза платит порядка 550 крон (153,4 рубля).

Латвия: «Коммунальные платежи ощутимы для пенсионеров»

Житель Риги Александр Бернатович занимается строительством миникофеен, а также создает сервис по уборке квартир. Вместе со своей семьей живет в трехкомнатной квартире в доме, который построили еще в 1980-х годах.

— Мы живем впятером, у нас собственное жилье на 80 квадратных метров, — рассказывает Александр. — Наша квартира находится в 15 минутах езды от центра. До моря можно добраться на электричке тоже за 15 минут.

За декабрь семье Александра пришел счет за «коммуналку» в 185 евро (383,8 рубля).

— Эта сумма состоит из нескольких позиций. На административные расходы — директору, бухгалтеру, уборщикам подъезда, обслуживающей компании — 35 евро (72,6 рубля), накопления на ремонт — 12 евро (24,9 рубля), вывоз мусора — 12,5 евро (25,9 рубля), водоснабжение и канализация — 27,6 евро (57,3 рубля), общая электроэнергия — 2,5 евро (5,2 рубля), отопление 61,5 евро (127,6 рубля), подогрев воды — 27,3 евро (56,6 евро), циркуляция горячей воды (полотенцесушители) — 4,76 евро (9,9 рубля), — расписывает траты Александр.

За электричество в декабре Александр заплатил 22 евро (45,6 рубля), а за газ — 3 евро (6,2 рубля).

По словам Александра, для работающих жителей Риги коммунальные платежи «не сильно заметны для семейного бюджета, а для пенсионеров — ощутимы».

США: бесплатная вода и большие счета за электричество летом

— Есть три варианта оплаты коммунальных платежей в Нью-Йорке. Первый — это когда ты арендуешь комнату в квартире и «коммуналка» включена в сумму аренды. Второй — это когда ты арендуешь комнату или квартиру и «коммуналка» не включена — такой случай встречается чаще всего. И третий — это если ты купил квартиру, но ежемесячно платишь maintenance fee (плата за обслуживание), которая включает оплату всех коммунальных услуг, наличие и пользование балконом, «поддержку» санузлов, пользование лифтом и другое. Количество параметров влияет на ее размер. В среднем maintenance fee составляет примерно 600−800 долларов (1158−1544 рублей), — рассказывает Ксения Ильина, живущая в «Большом яблоке».

Как рассказывает Ксения, вода в Нью-Йорке бесплатная. Газ и отопление вместе обходятся примерно в 20−40 долларов (39−77 рублей). Самая дорогая статья расходов в городе — электричество. За ноябрь-декабрь, например, счет составил почти 50 долларов (96,6 рубля).

— Летом счета за электричество выше, чем зимой, потому что постоянно включен кондиционер — может доходит до 200 долларов (386,2 рубля).



Каждый счет оплачивается отдельно. Например, счет за электричество можно оплатить пятью способами: автоматически через «привязанный» банковский счет, по интернету или мобильному телефону, можно оплатить лично через специального агента, а можно отправить деньги по почте. Внести деньги нужно до определенной даты. В данном случае чек за 22 ноября — 23 декабря следовало оплатить до 17 января. За просрочку начисляется пеня 1,5% от суммы.

За интернет Ксения платит порядка 60 долларов (115,9 рубля) и, если квартиру снимают несколько человек, стоимость делится на всех.

Германия: «В конце года возвращают деньги, если потратил лишнее»

За «коммуналку» в своей маленькую квартиру в 25 квадратных метров в Мюнхене Анастасия Комерлох платит 190 евро (394,2 рубля) в месяц. В эту сумму включены вода, отопление (центральное и круглый год, так как регулируется в квартире), услуги дворника и вывоз мусора.

— За свет я плачу отдельно 50 евро (103,7 рубля) в месяц. В конце года делается перерасчет и, если потратила меньше, лишние деньги возвращают, — рассказывает Анастасия.

Украина: «Зимой топят так, что открываем окна»

У Максима Савчука в городе Днепр (до переименования город назывался Днепропетровском) двухкомнатная квартира в 40 «квадратов». За декабрь за коммунальные услуги он заплатил 1839 гривен (130,3 белорусских рубля).

— На отдельной бумаге приходит плтаеж за каждую услугу — отопление, газ, воду, свет, мусор, домофон, а также отчисления на капремонт. Основная статья расходов — отопление. У нас в доме нет счетчика, мы не можем регулировать мощность отопления, поэтому и «платежки» солидные. Установить счетчики не получается, потому что в доме живет много пенсионеров, для них это дорого, — поясняет Максим. — Но топят в нашем доме так, что в квартире тепло, даже открываем окна зимой. Счет выставляют за количество отапливаемых дней. Обычно это около 1600 гривен (113,4 рубля), но за декабрь получилось чуть меньше — 1283 гривны (90,9 рубля).



Скрин платежей за отопление в 2015 и 2016 годах

Максим рассказывает, что коммунальные платежи заметны для семейного бюджета.

— Суммы постоянно растут. К примеру, в ноябре за капремонт и обслуживание дома заплатил 78 гривен (5,5 рубля), а за декабрь — уже 117 гривен (8,3 рубля), — говорит Максим. — Минимальная зарплата в Украине сейчас — 3200 гривен (226,8 рубля). Ее подняли в этом году. Получается, что тем, кто работают за такие деньг, должны отдать за «коммуналку» больше половины зарплаты. Тяжело пенсионерам, которые живут одни. Но их спасают субсидии от государства. Помощь в оплате «жировки» также оказывают малоимущим и безработным. Они получают скидки, не платят такие сумасшедшие суммы. А работающим никаких скидок не предоставляют. Но некоторые хитрят, работают неофициально, становятся на учет как безработные.

Австралия: «Если заплатишь за электричество заранее, то получишь скидку в 30%»

Программист Сергей два года назад переехал из Минска в Мельбурн. Сейчас он снимает однокомнатную квартиру в 45 квадратных метров за 1600 австралийских долларов (2336 рублей).

— Я живу в километре от центра города. Поскольку я квартиру снимаю, то я плачу по счетчикам только за воду, электричество и газ, на это уходит около 100 долларов (146 рублей). Еще плачу 20 долларов (29,2 рубля) в год за парковку велосипеда на охраняемом подземном паркинге, — рассказывает Сергей. — Владельцы квартиры производят еще несколько общих платежей, которые в сумме составляют в среднем 2500 долларов в год (3650 рублей).



Счет за электроэнергию

— Моя квартира оборудована кондиционером, который в холодные месяцы в основном работает на обогрев. Из-за этого в месяц на оплату электроэнергии может уходить на 15−30 долларов (22−44 рубля) больше, чем я плачу сейчас — в разгар австралийского лета, — говорит Сергей. — Мой провайдер рассчитывает сумму оплаты расхода электроэнергии по разному тарифу в зависимости от времени суток и дней недели, а также прдоставляет скидку 30% в случае оплаты раньше крайнего срока, указанного в счете. В прошлом месяце за 122,55 кВТ. ч я заплатил 49 долларов (71,5 рубля) с учетом скидки.

Часть расходов на воду Сергею, как и остальным жителям Мельбурна, возмещает государство.

— Жителям Мельбурна государство ежегодно возмещает до 100 долларов (146 рублей) на оплату счетов за воду. Я тоже получаю эту скидку, — поясняет программист. — За воду я плачу примерно 230 долларов (335,8 рубля) в год. За прошлый квартал заплатил за воду 58,55 долларов (85,5 рубля). Отдельно за горячую воду я не плачу, поскольку в моей квартире для обогрева используется газ.

Счета за газ Сергей получает раз в два месяца. За использование газовой плиты он платит фиксированные 15,9 цента в день. «Кроме этого оплачиваю фактический расход газа на подогрев воды (1,26 цента за литр). Общая сумма по последнему счету (59 дней) составила 59,8 доллара (87,3 рубля)», — рассказывает Сергей.

По его словам, во всех счетах, которые ему приходят, написано о среднестатистическом расходе в зависимости от числа проживающих. «Можно сравнить, насколько я экономный или расточительный. У меня всегда расход меньше (иногда даже вдвое), чем у среднестатистической семьи, состоящей из одного человека», — подытоживает Сергей.