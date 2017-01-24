На днях в блоге российского военного эксперта Алексея Хлопотова была опубликована фотография радикально модернизированного сирийцами танка Т-72М1.



Фото: gurkhan.blogspot.com

Боевая машина не только оснащена комплексом навесной динамической защиты «Контакт-1» по образцу танков Т-72АВ, но и напоминающей клетку навесной конструкцией сваренной из арматуры.

Такой тип защиты, пишет эксперт, уже получил название «CAGE ARMOUR» ( «клетчатая броня» или «бронеклетка»). Нижний бронелист танка дополнительно прикрыт цепями.

Т-72М1 — это экспортный вариант 72-ки, отличающийся установкой новой автоматической системы пожаротушения и защиты экипажа от оружия массового поражения. Кроме того, танк получил цифровой баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели.