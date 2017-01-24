Элитный долгострой «Времена года» на улице Киселева официально ввели в эксплуатацию в конце 2016 года . До этого, напомним, дом строился на средства дольщиков почти двенадцать лет. Провал по срокам обеспечило мошенничество со стороны бизнесмена Сергея Демчука — учредителя компании-застройщика ОДО «Производственно-инвестиционная группа». Бизнесмен получил восемь лет тюрьмы, дом застройщик достроил при содействии Мингорисполкома. Впрочем, ключи от квартир дольщики не получили.

REALTY.TUT.BY разбирался, почему элитный дом на Киселева, 17 все еще обнесен забором, входы в подъезды закрыты.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Впрочем, было бы глупо сразу же после введения дома в эксплуатацию ждать света в окнах: объект сдавался без отделки и владельцам квартир нужно еще время на ремонт, прежде чем они туда заселятся. Но и ремонты там пока не делают.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Двор засыпан снегом, к одному из подъездов протоптана лишь узкая дорожка. Не видно во дворе и разрекламированного бонуса для жильцов — физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сауной и тренажерными залами.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Нынешний директор ОДО «Производственно-инвестиционная группа» Анатолий Кузнецов официально комментировать что-либо относительно «Времен года» отказался. В неформальной беседе сказал, что компания «очень благодарна Мингорисполкому, который помогал решать проблему долгостроя».

Подробности Анатолий Кузнецов обещал рассказать после того как дом будет оформлен в БРТИ.

Что же получили в итоге дольщики? Из того, что им обещали, — «европейские системы теплоснабжения и отопления, система покомнатного автоматического регулирования температуры, подземный паркинг, КПП и физкультурно-оздоровительный центр» — пока только монолитный дом, в граните и с витражами.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Это, по словам застройщика, только первый пусковой комплекс. Дальше будут строить подземный паркинг, и в самую последнюю очередь — автономную газовую котельную. Пока ее будет строить, отопление в дом будет подаваться из городских теплосетей.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Дольщики, которые заключали договоры с застройщиком, явно не на это рассчитывали, когда отдавали за «квадрат» по 2500−3500 долларов.