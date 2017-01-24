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"Гламурный долгострой" на улице Киселева сдали только на бумаге
Элитный долгострой «Времена года» на улице Киселева официально ввели в эксплуатацию в
REALTY.TUT.BY разбирался, почему элитный дом на Киселева, 17 все еще обнесен забором, входы в подъезды закрыты.
Впрочем, было бы глупо сразу же после введения дома в эксплуатацию ждать света в окнах: объект сдавался без отделки и владельцам квартир нужно еще время на ремонт, прежде чем они туда заселятся. Но и ремонты там пока не делают.
Двор засыпан снегом, к одному из подъездов протоптана лишь узкая дорожка. Не видно во дворе и разрекламированного бонуса для жильцов — физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сауной и тренажерными залами.
Нынешний директор ОДО «Производственно-инвестиционная группа» Анатолий Кузнецов официально комментировать что-либо относительно «Времен года» отказался. В неформальной беседе сказал, что компания «очень благодарна Мингорисполкому, который помогал решать проблему долгостроя».
Подробности Анатолий Кузнецов обещал рассказать после того как дом будет оформлен в БРТИ.
Что же получили в итоге дольщики? Из того, что им обещали, — «европейские системы теплоснабжения и отопления, система покомнатного автоматического регулирования температуры, подземный паркинг, КПП и физкультурно-оздоровительный центр» — пока только монолитный дом, в граните и с витражами.
Это, по словам застройщика, только первый пусковой комплекс. Дальше будут строить подземный паркинг, и в самую последнюю очередь — автономную газовую котельную. Пока ее будет строить, отопление в дом будет подаваться из городских теплосетей.
Дольщики, которые заключали договоры с застройщиком, явно не на это рассчитывали, когда отдавали за «квадрат» по 2500−3500 долларов.
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Дольщики не получили ключи от квартир и неизвестно, когда получат.
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