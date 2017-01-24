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Первый темнокожий хоккеист экстралиги нашел новый клуб после скандального ухода из "Шахтера"

25.01.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
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Первый темнокожий хоккеист белорусской экстралиги канадец Натан Робинсон нашел новый клуб после скандального расставания с солигорским «Шахтером».


Фото: ehc-bayreuth.de

35-летний форвард заключил контракт до конца нынешнего сезона с клубом «Байройт Тайгерс» из второго по рангу дивизиона чемпионата Германии.

Новая команда Натана Робинсона с 55 очками после 38 туров располагается на 9-м месте среди 14 дружин лиги DEL-2. Лидируют «Битигхайм» — 80 баллов, «Франкфурт» — 75, Дрезден" и «Кассель» — по 67.

Как отмечается на официальном сайте «Байройта», средства на подписание контракта с Робинсоном были выделены частными спонсорами, а потому его приход не станет дополнительной нагрузкой для клубного бюджета.

Ожидается, что Натан Робинсон сможет закрывать позиции в центре и на правом фланге атаки. От новобранца, заполнившего последнюю легионерскую вакансию, ждут, что он станет одним из лидеров нападения команды.

Робинсон стал первым игроком в истории «Байройта», имеющим опыт выступления в НХЛ.


Фото: ehc-bayreuth.de

Ранее Натан Робинсон долго выступал в Германии, в период с 2006-го по 2014-й играя за «Мангейм», «Айсберен» и «Кельн». Причем был одной из самых ярких фигур сильнейшего немецкого дивизиона и трижды завоевывал титул чемпиона Германии (2007−2009).

Кроме того, нападающий выступал в Финляндии за «Блюз», а также за австрийскую «Виенну Кэпиталс» и британские «Ноттингем» и «Белфаст». Вице-чемпион Финляндии (2011). В прошлом сезоне Натан Робинсон выступал во втором дивизионе чемпионата Чехии за пражскую «Славию».

В Северной Америке играл за фарм-клубы «Детройта», «Тампы» и «Бостона». Есть в его насыщенной биографии и 7 матчей в НХЛ (5 — за «Детройт» и 2 — за «Бостон»).

Из «Шахтера» канадец ушел из-за конфликта с тренерами.

«К сожалению, его интересы пошли вразрез с интересами команды. И поэтому мы приняли решение расстаться с Робинсоном», — так прокомментировал уход легионера главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков.

Позже игрок рассказал подробности расставания и поразился методам работы нового тренерского штаба, который принял команду в начале декабря у отправленного в отставку Андрея Гусова.

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Фото: ХК «Шахтер»

Натан Робинсон, примкнувший к солигорской дружине по ходу нынешнего сезона, успел провести за «Шахтер» в чемпионате Беларуси 17 матчей и набрать 14 (5+9) бомбардирских баллов при 19 минутах штрафа и показателе полезности «+6».

Под руководством Владимира Цыплакова, возглавившего команду в начале декабря 2016-го, солигорский «Шахтер» потерпел 9 поражений в 12 матчах. Примечательно, что в 9 матчах под началом Цыплакова Робинсон набрал 5 (1+4) бомбардирских баллов и был самым результативным игроком команды на этом отрезке. 4 (1+3) очка за аналогичный период набрал Артем Демков, 4 (0+4) — партнер Робинсона по звену Артем Левша.

После ухода из «Шахтера» интерес к Натану Робинсону проявляла минская «Юность», и стороны даже начали переговоры, но канадец решил выбрать германский клуб.

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Первый темнокожий хоккеист белорусской экстралиги канадец Натан Робинсон нашел новый клуб после скандального расставания с солигорским "Шахтером".

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