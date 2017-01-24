﻿ в Минске водитель троллейбуса протащил застрявшего в двери мужчину и уехал с места ДТП. 21.by
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в Минске водитель троллейбуса протащил застрявшего в двери мужчину и уехал с места ДТП

25.01.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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В Минске на улице Притыцкого водитель троллейбуса зажал дверями пассажира и протащил несколько метров. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

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Авария произошла 24 января, около 13.30, на остановке около «Материка». На записи видно, как троллейбус № 13 зажал дверями не успевшего выйти мужчину и начал движение.

Как сообщил AUTO.TUT.BY очевидец ДТП, он посигналил, а после того как водитель троллейбуса остановился, подошел к нему и рассказал о случившемся. Однако тот даже не подошел к пострадавшему и уехал с места аварии.

По словам пострадавшего, он поздно опомнился, что надо выходить. В результате произошедшего мужчина серьезно повредил руку — она вся была в крови.

По информации ГАИ Фрунзенского района, на место ДТП инспекторов никто не вызывал.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель общественного транспорта даже не подошел к пострадавшему.

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