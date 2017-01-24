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Apple ускорит iPhone и iPad с новым обновлением iOS

25.01.2017 12:54 — Разное | Tut.by  
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В июне прошлого года Apple анонсировала новую файловую систему, оптимизированную под современную Flash-память — APFS (Apple File System), которая должна прийти на смену текущей HFS+ и ускорить работу с накопителями устройств «яблочной» компании.


Что такое APFS?

В современных компьютерах Mac используется файловая система HFS Plus, разработанная еще в 1998 году. В ходе WWDC корпорация представила Apple File System (APFS), которая будет использоваться во всех устройствах, начиная с Apple Watch и заканчивая компьютерами Mac.

HFS+ разрабатывалась, когда файлы между устройствами переносились с помощью Floppy-дисков и соединения по dial-up. Apple утверждает, что APFS отлично проявит себя при работе с терабайтными SSD-дисками, хранящими миллионы файлов.

APFS разработана Apple с нуля с прицелом на твердотельные накопители и прочие устройства хранения на основе флеш-памяти, а также на шифрование данных. Она поддерживает копирование при записи метаданных, клонирование файлов и директорий, а также «снимки» системы, атомарные примитивы и многие другие функции, которые позволят Watch, iPhone, iPad и Mac работать быстрее.

Когда система APFS будет доступна для iPhone и iPad?

Она придет с обновлением iOS 10.3, первая бета-версия которой стала доступна разработчикам вчера. Ожидается, что финальный релиз 10.3 для всех пользователей состоится в марте-апреле.


«Когда вы обновляетесь на iOS 10.3, ваше iOS-устройство обновит файловую систему на Apple File System (APFS). Этот переход сохранит существующие данные на вашем устройстве. Тем не менее, как и в случае любых программных обновлений, рекомендуется создать резервную копию ваших данных перед обновлением», — сообщили в Apple.

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iOS 10.3 обновит файловую систему вашего iPhone на APFS

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