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Высокого англичанина осудили за "вождение стоя"

25.01.2017 13:12 — Разное | Tut.by  
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26-летний Адам Эллиотт из Ньюкасла признан виновным в опасном вождении кабриолета, хотя он пытался убедить суд, что он вел машину сидя, а не стоя. Ложное впечатление якобы создалось из-за его высокого роста — 2 метра.


Рост Адама Эллиотта — 2 метра, и когда он находится за рулем Ford Ka, кажется, что он привстал с водительского кресла

Однако судья Роберт Адамс убежден, что молодой человек решил «повыделываться» перед другими водителями и именно поэтому привстал во время езды на автомобиле. «И это было довольно опасно», — добавил судья.

Первоначально Эллиотт признал свою вину.

Однако после слушаний во вторник он заявил, что настаивает на своей невиновности. По его словам, все дело в его росте — когда он находится за рулем, кажется, что он ведет машину стоя. По словам Эллиотта, изначально он признал вину из-за того, что ему «посоветовали» так сделать.


Адам Эллиотт утверждает, что просто не помещается в такой маленький автомобиль

Инцидент, когда Эллиотт был уличен в нарушении дорожных правил, произошел в городе Гейтсхед в январе прошлого года. По словам Эллиотта, по профессии автодилера, тогда он вез автомобиль заказчику.

Эллиотт предварительно уже лишен водительских прав сроком на один год. Окончательный приговор, как ожидается, будет вынесен в феврале.

 
 
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Мужчина пытался убедить суд, что он вел машину сидя, а не стоя. Ложное впечатление якобы создалось из-за его высокого роста - 2 метра.

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