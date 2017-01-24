В общей сложности, участники ралли проехали около 9-ти тысяч километров по дорогам Аргентины, Боливии и Парагвая. "Дакар-2017" был сложнее по сравнению с предыдущими годами, рассказали на радио Sputnik Беларусь пилоты команды "МАЗ-СПОРТавто" Александр Василевский и Алексей Вишневский.

"6 место — это лучший результат за все шесть лет участия в Дакаре. Наверное, это какая-то магия цифр", — сказал о своем результате Василевский.

По словам пилотов, у белорусской команды была разработана новая тактика участия в ралли. Два сильнейших экипажа — Сергея Визовича и Александра Василевского ехали на разных двигателях. Экипаж Визовича — на новейшем моторе, Василевского — на проверенном ярославском.

"Акцент был сделан на ярославский двигатель, он за столько лет никогда не подводил Александра Ивановича. Всегда без каких-либо проблем доезжал до финиша", — рассказал пилот-дебютант Вишневский.

Для Алексея Вишневского участие в нынешнем "Дакаре" стало первым в карьере, его экипаж финишировал 21-м.

" Наш экипаж молодой, мы ездим только год. Прошли Астрахань и Шелковый путь. Дакар стал второй большой гонкой. Правда, возникали проблемы и с навигацией, и не только у нас, но и у лидеров. Вообще там много кто блудил, грузовики кружили на одном месте, не могли найти дорогу", — рассказал Вишневский.

Третий экипаж белорусской команды — под управлением Сергея Вязовича — финишировал 13-м, при этом на последнем этапе с финишем в Буэнос-Айресе его команда заняла третье место. Победителем нынешнего ралли-марафона стал российский КАМАЗ Эдуарда Николаева.

Как рассказали пилоты, изменения в регламенте соревнований происходят практически каждый год, командам приходится что-то менять в тактике и стратегии, и будущий "Дакар-2018" не станет исключением.

Беседу с пилотами команды "МАЗ-СПОРТавто" Александром Василевским и Алексеем Вишневским об участии в ралли-марафоне "Дакар" слушайте на радио Sputnik Беларусь.