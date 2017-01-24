При задержании поставщиков наркотиков белорусский наркоконтроль изъял у них и картина известного русского художника Шишкина, украденная в России.

Информация об этой группировке поступила в конце 2016 года, сообщили в МВД. Наркоконтроль располагал информацией о том, что в январе в Беларусь поступит партия наркотиков из России, а в Россию будет возвращена неизвестная дорогая картина.

Задержание при поддержке бойцов СПБТ «Алмаз» прошло 16 января. Из гаража подозреваемого в организации криминального бизнеса конфискованы изъяты 552 таблеток экстази, почти 250 г кокаина и свыше 300 г гашиша, сообщается на сайте МВД.

А в машине курьеров была найдена картина с надписью «И. Шишкин. 1897 г.». Запрос в Интерпол подтвердил, что это картина художника «Лес.Ели.», которая была похищена четыре года назад из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области России.

«По предварительной информации, картину «Лес.Ели.» привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. До этого она неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. А буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву и продано там гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина», - сообщили в МВД.

По оценкам специалистов стоимость картины на аукционах может достигать 2 млн долларов, но из-за нелегальности сделки сумма была значительно ниже.

Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которой предварительно признали ее подлинность.

Дальнейшая судьба картины пока не сообщается.