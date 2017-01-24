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Бочарников занял седьмое место в первой гонке чемпионата Европы по биатлону

25.01.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
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Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял седьмое место в индивидуальной гонке на открытом чемпионате Европы, который стартовал сегодня в Польше.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Бочарников (0+0+0+1) до последнего претендовал на подиум, но долго выцеливал последний выстрел, который в итоге промазал. В противном случае он занял бы третье место.

Победу же одержал вернувшийся после дисквалификации россиянин Александр Логинов (1+0+0+0), опередивший на последнем круге болгарина Красимира Анева (0+0+0+0). Третье место занял соотечественник Логинова Алексей Слепов (0+0+0+0).

В гонке принимало участие еще два белоруса: Дмитрий Абашев (1+1+1+1) стал 37-м, Роман Елетнов (1+2+2+2) - 77-м.

 
 
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Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял седьмое место в индивидуальной гонке на открытом чемпионате Европы, который стартовал сегодня в Польше.

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