Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял седьмое место в индивидуальной гонке на открытом чемпионате Европы, который стартовал сегодня в Польше.



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Бочарников (0+0+0+1) до последнего претендовал на подиум, но долго выцеливал последний выстрел, который в итоге промазал. В противном случае он занял бы третье место.

Победу же одержал вернувшийся после дисквалификации россиянин Александр Логинов (1+0+0+0), опередивший на последнем круге болгарина Красимира Анева (0+0+0+0). Третье место занял соотечественник Логинова Алексей Слепов (0+0+0+0).

В гонке принимало участие еще два белоруса: Дмитрий Абашев (1+1+1+1) стал 37-м, Роман Елетнов (1+2+2+2) - 77-м.