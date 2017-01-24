МИНСК, 25 янв — Sputnik. Учреждениям здравоохранения необходимо отказываться от УАЗов и переходить на сертифицированные машины, заявил на коллеги Минздрава в среду первый замглавы ведомства Дмитрий Пиневич.

Заместитель руководителя ведомства отчитался о достижениях медицинской сферы с точки зрения развития технологий и хозяйственной базы. Отдельное внимание он уделил и машинам, используемым учреждениями здравоохранения.

"УАЗ меняем на сертифицированные машины!" — призвал Пиневич и отметил, что в региональных больницах иногда пытаются заверить, будто бы медикам нравится ездить на старых автомобилях, однако от них все равно надо отказываться.

Согласно озвученным на коллегии данным, всего в 2016 году в службе СМП работало 1158 автомобилей, из них 54 реанимобиля.

Автопарк учреждений здравоохранения стремятся пополнять автомобилями ведущих европейских производителей — "Фольксваген", "Пежо", "Рено" и "Ситроен". Всего же за минувший год для СМП было закуплено более 60 автомобилей.