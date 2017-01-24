﻿ КГК установит жесткий контроль над лесом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

КГК установит жесткий контроль над лесом

25.01.2017 14:29 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
КГК установит жесткий контроль над лесом

Комитет государственного контроля установит жесткий контроль за положением дел в лесохозяйственной отрасли, заявил председатель КГК Беларуси Леонид Анфимов.

"Президент вчера на совещании покритиковал за ослабление контроля за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Этот контроль усилим, чтобы навести здесь порядок", - отметил глава КГК.

Он подчеркнул, что в текущем году будет осуществляться постоянный контроль за реализацией важнейших инвестиционных проектов, в том числе по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, сообщает БЕЛТА.

"Глава государства поставил задачу ввести это производство до 7 ноября текущего года. В связи с этим роль КГК возрастает, максимально усилим здесь контроль", - сказал Леонид Анфимов.

Глава КГК акцентировал внимание на том, что будет продолжен контроль и за незавершенными проектами по модернизации деревообрабатывающей отрасли, поскольку они завязаны на эффективное использование древесного ресурса.

"Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет", - резюмировал Леонид Анфимов.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет государственного контроля установит жесткий контроль за положением дел в лесохозяйственной отрасли, заявил председатель КГК Беларуси Леонид Анфимов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав призвал больницы и поликлиники отказаться от УАЗов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика