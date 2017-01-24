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Сделать паспорт "по-срочному" обойдется в два раза дороже
Выдача паспортов в ускоренном порядке будет стоить в два раза дороже. Это предусмотрено изменениями в указ президента «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан». Текст документа
Среди самых важных изменений — новые тарифы на выдачу паспортов «по-срочному». Так, сделать основной документ за 15 дней будет стоить 1 базовую величину, а не 0,5, как раньше. То есть, стоимость составит 23 рубля, а не 11,5.
Дополнительная плата за выдачу паспорта в 7-дневный срок в Минске и областных центрах будет составлять 2 базовые величины (46 рублей).
Однако белорусы, которым нужно срочно переделать паспорт, еще могут сэкономить: новые тарифы начнут применять через три месяца со дня официального опубликования документа.
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Всем, кому нужно переделать паспорт побыстрее, стоит заняться этим уже сейчас: новые цены начнут применять через три месяца.
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