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Утечка информации о визите допинг-офицеров вызвала массовое снятие атлетов с турнира в России

25.01.2017 14:16 — Разное | Tut.by  
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В минувшие выходные в Оренбурге прошел очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики — он же чемпионат России в беге на милю. Очевидцы с готовностью вам расскажут, как после неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство со старта уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.

В итоге в финишных протоколах одного из самых значимых (если судить по призовому фонду и статусу) зимних беговых турниров было… 5 женщин и 7 мужчин. Еще две девушки снялись уже непосредственно перед началом — будем считать, что заболели. Чтобы стать призером чемпионата России по легкой атлетике, оказалось достаточно просто выйти на старт и финишировать.

Перед началом «Оренбургской мили» ожидалось, что забег соберет более 150 спортсменов.


Фото: championat.com

Всероссийская федерация легкой атлетики выступила с заявлением относительно массового снятия спортсменов с этапа Зимнего тура ВФЛА «Оренбургская миля».

— Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов Зимнего тура ВФЛА — Всероссийских соревнований «Оренбургская миля» на призы губернатора Оренбургской области. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая, — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.

 
 
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