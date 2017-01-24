В минувшие выходные в Оренбурге прошел очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики — он же чемпионат России в беге на милю. Очевидцы с готовностью вам расскажут, как после неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство со старта уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.

В итоге в финишных протоколах одного из самых значимых (если судить по призовому фонду и статусу) зимних беговых турниров было… 5 женщин и 7 мужчин. Еще две девушки снялись уже непосредственно перед началом — будем считать, что заболели. Чтобы стать призером чемпионата России по легкой атлетике, оказалось достаточно просто выйти на старт и финишировать.

Перед началом «Оренбургской мили» ожидалось, что забег соберет более 150 спортсменов.



Фото: championat.com

Всероссийская федерация легкой атлетики выступила с заявлением относительно массового снятия спортсменов с этапа Зимнего тура ВФЛА «Оренбургская миля».

— Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов Зимнего тура ВФЛА — Всероссийских соревнований «Оренбургская миля» на призы губернатора Оренбургской области. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая, — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.