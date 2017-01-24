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В Минске установили тарифы на ЖКУ

25.01.2017 14:43 — Разное | БДГ  
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Мингорисполком утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Минске. Согласно постановлению, будут повышены и субсидируемые государством и фиксируемые тарифы.

тариф на техническое обслуживание составляет 0,1 (субсидируемый) и 0,1155 рубля (полное возмещение) за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, на водоснабжение - 0,5301 и 0,7638 рубля соответственно за 1 куб.м, на водоотведение - 0,354 и 0,5103 рубля. Техническое обслуживание лифта обойдется каждому проживающему в месяц в 1,19 и 1,33 рубля соответственно.

Тариф на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома предусматривающий полное возмещение затрат, в размере 0,5055 рубля (без налога на добавленную стоимость) за 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц. Стоимость капремонта по субсидируемому тарифу - 0,088 рубля за кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

Напомним, что к 2018 году граждане Беларуси будут полностью возмещать затраты на ЖКУ.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Минске. Согласно постановлению, будут повышены и субсидируемые государством и фиксируемые...

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