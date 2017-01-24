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Китайский фильм с Мэтом Деймоном выходит в Минске на 3 недели раньше, чем в США и России

25.01.2017 14:41 — Разное | Tut.by  
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В минский прокат на три недели раньше США и России выходит новый фильм китайского режиссера Чжана Имоу «Великая стена». AFISHA.TUT.BY рекомендует эту картину тем, кто не любит Имоу, но любит блокбастеры.

65-летнего китайского режиссера долго упрекали, что он заигрывает с Западом и всячески стремится завоевать американский рынок. Наконец можно смело сказать, что у него получилось. Мало того что это первый англоязычный фильм режиссера, так еще и в титрах значится Мэтт Деймон. Вдобавок «Великая стена» от визионерского кинематографа Имоу времен «Дома летающих кинжалов», «Шанхайской триады» и «Подними красный фонарь» поворачивается лицом к эпичному блокбастеру.


Прежние изобразительно совершенные ретропритчи, на которых Имоу и снискал славу в Канне и дальше — по всему миру, — безвозвратно ушли. Изысканные костюмы, съемки при естественном освещении, пластика и изящество уступают место компьютерной графике. Теперь на авансцене рисованные монстры и дорисованные ландшафты. Призрачное прежнее эстетическое удовольствие поклонники Имоу получат практически под занавес — в сцене с виражами внутри пагоды.

Впрочем, «Великую стену» будет любопытно смотреть тем, кто увлекается военной историей Китая. Имоу со свойственным ему вниманием к деталям вместе с командой историков и дизайнеров разрабатывает характерное для своего времени оружие. Изображения боевых приспособлений основаны на чертежах аналогичных установок, которые использовались в XII веке. Даже фрагмент стены отстроили — шире настоящей площадью в квадратный километр и с использованием 200 тысяч кирпичей.


Только вот создатели так увлеклись исторической достоверностью и реквизитом, что забыли, для чего им все это. О содержании фильма «Великая стена» красноречиво говорит вступительный титр. Уберите слабонервных от экранов, это будет жесточайший спойлер. Звучит он примерно так: «Китайская стена — одно из самых величайших достижений человечества».

После такого откровения герой Мэтта Деймона многократно превзойдет человеческие способности, изречет несколько цитат уровня Коэльо («Без зла не было бы и добра») и остроумно пошутит на манер низкопробного броманса. Без ответов остается и множество сюжетообразующих вопросов: от того, почему монстры нападают каждые 60 лет, до сугубо бытовых лайфхаков: как воинские костюмы и кожа девушек умудряются оставаться такими чистыми даже после тяжелейших баталий.


Прозрачная и пережеванная самими же героями мораль о том, что жадность губительна, становится фатальной и для общего замысла «Великой стены». Потому что если эпатажное шоу на 150 миллионов долларов затевалось ради идеи о порочной природе жадности… Сложно сказать, как в Китае, но у нас это зовется просто — лицемерием.

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции TUT.BY.

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AFISHA.TUT.BY рекомендует эту картину тем, кто не любит Имоу, но любит блокбастеры.

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