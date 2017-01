В американском городе Хайленд-Парк (штат Мичиган) угонщики украли из дилерского центра «заряженный» седан Dodge Charger Hellcat, выкатив его на улицу руками. Об этом сообщает CBS Detroit .

Когда автомобиль выкатили из салона, в задний бампер «Чарджера» стоимостью 75 тысяч долларов уперся минивэн и толкал его. Таким образом злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Весь процесс угона сняли камеры видеонаблюдения, установленные в дилерском центре.