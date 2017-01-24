﻿ Дерзкий угон автомобиля из салона: Dodge Charger Hellcat толкали сначала руками, затем минивэном. 21.by
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Дерзкий угон автомобиля из салона: Dodge Charger Hellcat толкали сначала руками, затем минивэном

25.01.2017 15:11 — Разное | Tut.by  
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В американском городе Хайленд-Парк (штат Мичиган) угонщики украли из дилерского центра «заряженный» седан Dodge Charger Hellcat, выкатив его на улицу руками. Об этом сообщает CBS Detroit.

Когда автомобиль выкатили из салона, в задний бампер «Чарджера» стоимостью 75 тысяч долларов уперся минивэн и толкал его. Таким образом злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Весь процесс угона сняли камеры видеонаблюдения, установленные в дилерском центре.

 

«Судя по всему, им [грабителям] понадобилось полторы минуты, чтобы открыть дверь и угнать машину. У нас есть видео отличного качества, и я шокирован тем, что полицейские не задержали угонщиков», — заявил владелец дилерского центра Марк Снеткамп.

 

Аналогичный случай произошел в ноябре 2016 года. Тогда подростки украли у дилера в США два Dodge Charger и два Challenger с 717-сильными моторами Hellcat, а после разбили их, не отъехав от места преступления даже на два километра.

 
 
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Грабителям понадобилось полторы минуты, чтобы открыть дверь и угнать машину.

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