В американском городе Хайленд-Парк (штат Мичиган) угонщики украли из дилерского центра «заряженный» седан Dodge Charger Hellcat, выкатив его на улицу руками. Об этом сообщает CBS Detroit .

Когда автомобиль выкатили из салона, в задний бампер «Чарджера» стоимостью 75 тысяч долларов уперся минивэн и толкал его. Таким образом злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Весь процесс угона сняли камеры видеонаблюдения, установленные в дилерском центре.

«Судя по всему, им [грабителям] понадобилось полторы минуты, чтобы открыть дверь и угнать машину. У нас есть видео отличного качества, и я шокирован тем, что полицейские не задержали угонщиков», — заявил владелец дилерского центра Марк Снеткамп.

Аналогичный случай произошел в ноябре 2016 года. Тогда подростки украли у дилера в США два Dodge Charger и два Challenger с 717-сильными моторами Hellcat, а после разбили их, не отъехав от места преступления даже на два километра.