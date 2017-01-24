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Рябов: обвал холода уже начался

25.01.2017 15:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Холодный воздух со Скандинавии уже начал поступать в Беларусь, из-за ветра температура будет ощущаться на 6-8 градусов ниже реальной, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: обвал холода уже начался
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
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Из-за понижения температуры синоптики объявили по стране оранжевый уровень опасности, однако, как ожидается, похолодание будет непродолжительным.

"Обвал холода уже начался – со Скандинавии наступает очаг высокого давления, формируя северо-восточные потоки. В метеорологии это называется ультраполярным вторжением, и сталкиваемся мы с ним уже второй раз за январь, но оно будет слабее, чем рождественское. Но при крепком северо-восточном ветре температура будет ощущаться еще на 6-8° ниже реальной", – сказал Рябов.

По его словам, на юго-западе страны в среду будет еще не холодно – от 0 до –5°С, в Минске же и на остальной территории республики во второй половине дня температура понизится до –11°С. 

"Кульминация похолодания придется на четверг: ночью – от –11 до –17°С, по северо-востоку до –23°С, днем – от –3°С по северу до –11°С по юго-востоку страны", – уточнил синоптик.

По информации Рябова, уже в пятницу погода изменится – пойдет снег и потеплеет: днем ожидается от –4 до +2°С. 

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что кульминация морозов на неделе придется на четверг: ночью местами температура опустится ниже отметки в 20 градусов.

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