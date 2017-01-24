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Кадры врезавшегося в фуру поезда в США снял видеорегистратор полиции

25.01.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП произошло в минувшие выходные возле города Северный Солт-Лейк: небольшой пассажирский поезд протаранил тягач с почтой. При этом перед аварией шлагбаум на железнодорожном переезде был открыт.

Кадры врезавшегося в фуру поезда в США снял видеорегистратор полиции
© flickr.com/ poolski
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В результате аварии никто не пострадал — кабину тягача только слегка развернуло в результате удара локомотива. В поезде находились более 80 пассажиров — они не получили травм.

На кадрах, записанных регистратором полицейской машины, видно, как сразу после аварии на переезде зажглась предупреждающая сигнализация и шлагбаум закрылся.

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Теги: Брест
 
 
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Пассажирский поезд врезался фуру почтового сервиса FedEx в американском штате Юта. Смотрите на видео с авторегистратора кадры аварии.

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