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Кадры врезавшегося в фуру поезда в США снял видеорегистратор полиции
25.01.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь
ДТП произошло в минувшие выходные возле города Северный Солт-Лейк: небольшой пассажирский поезд протаранил тягач с почтой. При этом перед аварией шлагбаум на железнодорожном переезде был открыт.
В результате аварии никто не пострадал — кабину тягача только слегка развернуло в результате удара локомотива. В поезде находились более 80 пассажиров — они не получили травм.
На кадрах, записанных регистратором полицейской машины, видно, как сразу после аварии на переезде зажглась предупреждающая сигнализация и шлагбаум закрылся.
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Пассажирский поезд врезался фуру почтового сервиса FedEx в американском штате Юта. Смотрите на видео с авторегистратора кадры аварии.
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