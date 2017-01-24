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Cтали известны характеристики новой Xbox

25.01.2017 15:38 — Разное | Tut.by  
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В Сеть утекли характеристики приставки Project Scorpio, которая станет улучшенной версией Xbox One. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на GameSpot.


Изображение: trustedreviews.com

Эксперты утверждают, что самое значимое изменение Scorpio — отказ от памяти ESRAM. Это специализированная высокоскоростная оперативная память на процессоре консоли, призванная компенсировать низкоскоростную DDR3-память. Однако разработчикам все равно придется оптимизировать игры под ESRAM, так как у Scorpio не будет эксклюзивов.

Также специалисты выяснили, что производительность графического чипа действительно составит шесть терафлопс, что в 4,2 раза выше, чем у Xbox One. Предполагается, что Microsoft использует новое поколение графики AMD Vega, частота вычислительных блоков которой выше, чем у PS4 Pro. Процессор системы не претерпит сильных изменений и сможет увеличивать частоту кадров до 60 герц с помощью интерполяции.

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Консоль Project Scorpio анонсирована на выставке E3 2016. Официальная информация ожидается на выставке Е3 2017, а старт продаж — осенью 2017 года. Директор подразделения Xbox в Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) в своем Twitter рассказал, что ему уже удалось поиграть в первый прототип приставки.

 
 
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Производительность графического чипа действительно составит шесть терафлопс, что в 4,2 раза выше, чем у Xbox One.

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