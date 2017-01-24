В Сеть утекли характеристики приставки Project Scorpio, которая станет улучшенной версией Xbox One. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на GameSpot .



Изображение: trustedreviews.com

Эксперты утверждают, что самое значимое изменение Scorpio — отказ от памяти ESRAM. Это специализированная высокоскоростная оперативная память на процессоре консоли, призванная компенсировать низкоскоростную DDR3-память. Однако разработчикам все равно придется оптимизировать игры под ESRAM, так как у Scorpio не будет эксклюзивов.

Также специалисты выяснили, что производительность графического чипа действительно составит шесть терафлопс, что в 4,2 раза выше, чем у Xbox One. Предполагается, что Microsoft использует новое поколение графики AMD Vega, частота вычислительных блоков которой выше, чем у PS4 Pro. Процессор системы не претерпит сильных изменений и сможет увеличивать частоту кадров до 60 герц с помощью интерполяции.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Консоль Project Scorpio анонсирована на выставке E3 2016. Официальная информация ожидается на выставке Е3 2017, а старт продаж — осенью 2017 года. Директор подразделения Xbox в Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) в своем Twitter рассказал , что ему уже удалось поиграть в первый прототип приставки.