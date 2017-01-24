Задача по увеличению средней зарплаты в стране до 500 долларов должна выполняться беспрекословно. Об этом заявила глава администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с коллективом ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», пишет БЕЛТА .



Наталья Кочанова. Фото: пресс-служба правительства Беларуси

«Заработная плата в среднем по стране должна быть 500. Эта задача, поставленная главой государства, должна выполняться беспрекословно. И сегодня это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации», — подчеркнула Наталья Кочанова.

По ее словам, сейчас госорганы работают над тем, как ее реализовать. При этом она отметила, что в Минске этот показатель по средней зарплате уже достигнут. Отметим, что кроме минчан «по 500» получают еще в Солигорском районе.

Напомним, в ноябре прошлого года президент поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда. Последний раз такую зарплату белорусы получали в декабре 2014 года. Позже министр экономики Владимир Зиновский заявил , что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».

Как известно, средняя зарплата за декабрь по стране превысила 400 долларов, однако нужно учитывать, что она, как правило, содержит годовые бонусы и выплаты работникам. В январе «получки» белорусов традиционно снижаются. В ноябре же прошлого года в среднем мы зарабатывали 370 долларов.