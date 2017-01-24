|
Кочанова: "Задача по увеличению средней зарплаты до 500 долларов должна выполняться беспрекословно"
Задача по увеличению средней зарплаты в стране до 500 долларов должна выполняться беспрекословно. Об этом заявила глава администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с коллективом ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», пишет
«Заработная плата в среднем по стране должна быть 500. Эта задача, поставленная главой государства, должна выполняться беспрекословно. И сегодня это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации», — подчеркнула Наталья Кочанова.
По ее словам, сейчас госорганы работают над тем, как ее реализовать. При этом она отметила, что в Минске этот показатель по средней зарплате уже достигнут. Отметим, что кроме минчан «по 500»
Напомним, в ноябре прошлого года президент
Как известно, средняя зарплата за декабрь по стране
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы администрации президента, "сегодня это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии