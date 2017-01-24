В рассекреченных архивах ЦРУ была информация о столкновении атомных подводных лодок США и СССР в водах Северного моря у берегов Великобритании в разгар холодной войны в 1974 году, пишет The Times.



Фото: CIA

Инцидент произошел неподалеку от базы американских субмарин (действовала с 1961 по 1992 год) близ залива Холи-Лох (Шотландия) примерно в 50 километрах от Глазго.

В документе от 3 ноября 1974 года, направленном тогда еще действующему госсекретарю США Генри Киссинджеру, говорилось следующее: «Поступил доклад из Пентагона о столкновении подлодки класса Poseidon с советской субмариной. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения USS James Madison (SSBN-627) выходил на позицию, когда столкнулся с советской подлодкой, ожидавшей за пределами базы Холи-Лох с целью установления слежения, оба корабля всплыли, однако потом советская подводная лодка снова погрузилась в воду. Степень повреждений пока неизвестна, будем держать вас в курсе».

Вероятно, столкновение произошло потому, что американская субмарина просто не смогла обнаружить затаившуюся советскую подлодку.

Приглашенный Федерацией американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен считает, что сам факт столкновения американской субмарины, несшей 160 ядерных боеголовок, и советской подлодки был настолько серьезным, что мог привести к началу войны, если бы экипаж одной из подлодок решил, что он подвергся нападению и попытался потопить субмарину противника.