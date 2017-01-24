В Могилевской области за 2016 год организациями всех форм собственности построено 3 872 новые квартиры. Введено в эксплуатацию 322,5 тыс. кв.м общей площади жилья. Такие данные приводит Могилевский облисполком со ссылкой на главное статистическое управление региона.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 110,6 тыс. кв.м, или 34,3% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки – 78,1 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах – 79,4 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 58 тыс. кв.м общей площади жилья, или 18% от общего ввода по области.