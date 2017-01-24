﻿ Более 3,8 тысяч новых квартир построено в Могилевской области за прошлый год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Более 3,8 тысяч новых квартир построено в Могилевской области за прошлый год

25.01.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилевской области за 2016 год организациями всех форм собственности построено 3 872 новые квартиры. Введено в эксплуатацию 322,5 тыс. кв.м общей площади жилья. Такие данные приводит Могилевский облисполком со ссылкой на главное статистическое управление региона.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 110,6 тыс. кв.м, или 34,3% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки – 78,1 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах – 79,4 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 58 тыс. кв.м общей площади жилья, или 18% от общего ввода по области.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 110,6 тыс. кв.м, или 34,3% от общего объема введенного жилья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ЦРУ рассекретило документы о столкновении атомных подлодок США и СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика