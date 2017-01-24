Недавно белорусские депутаты решили перекроить законодательство под уже существующую реальность и отрегулировать рынок такси и сервисов по перевозке пассажиров. Речь идет об узаконивании деятельности компании Uber и ей подобных. Получится ли у депутатов уравнять Uber c традиционными службами такси, покажет время — обсуждение законопроекта начнется весной этого года. Пока же оператор не намерен уходить с белорусского рынка, но готов к изменениям в законодательстве.





Депутаты предложили несколько существенных изменений, касающихся, во-первых, обязанности сервиса размещать сервера на территории Беларуси, а во-вторых, обеспечить доступ госорганов к информационной системе для контроля. Новый законопроект может существенно усложнить жизнь сервису в Беларуси, если не закрыть вовсе.

В компании Uber возможные поправки к рассматривают это как ограничение деятельности сервиса на территории страны и подчеркивают, что работают на территории Беларуси в соответсвие с нашим законодательством.

— Компания сотрудничает с белорусскими перевозчиками на основании гражданско-правового договора, в рамках которого предоставляет информационно-посреднические услуги как перевозчикам, так и пользователям приложения.

Требования белорусского законодательства, предъявляемые к перевозчикам, не позволяют компании Uber сотрудничать с перевозчиками-такси, так как такси выполняют перевозки на основании публичного договора — в этом случае можно заказать машину «от борта», в Uber это невозможно. Поэтому мы сотрудничаем с перевозчиками на основании договора фрахтования (ст. 26 Закона об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках). Это самостоятельный подвид перевозок, который предусмотрен законодательством и используется — абсолютно легально — партнерами Uber при выполнении перевозок для пользователей приложения.

При этом, в компании отмечают — заявление о том, что партнеры Uber должны соблюдать меньшее количество законодательных требований в области безопасности и защиты прав потребителей не соответствуют действительности.

Как и обычные службы такси партнеры Uber обязаны, например, иметь лицензию на осуществление автоперевозок пассажиров, иметь условия для проведения медицинского обследования водителей (договор с организацией здравоохранения). Кроме этого, автомобиль должен быть в исправном состоянии, он должен проходить техосмотр раз в шесть месяцев с уплатой транспортного налога за допуск к участию в дорожном движении и оснащен аптечкой, огнетушителем.

Вот еще несколько сравнительных показателей автомобильных перевозок такси и фрахта.

Автомобильная перевозка автомобилем такси Фрахт Соответствие транспортных средств дополнительным экологическим и техническим требованиям должно подтверждаться сертификатами. Изменение конструкции транспортного средства должно быть сертифицировано на соответствие обязательным требованиям технических нормативных правовых актов Аналогично Автомобиль должен иметь соответствующие отличительные знаки согласно требованиям технических нормативных правовых актов: желтый цвет, магнитные полосы, опознавательный фонарь требования отсутствуют Должен иметь таксометр или совмещенный с таксометром кассовый аппарат вне зависимости от наличной и (или) безналичной формы расчетов Должен иметь кассовый суммирующий аппарат или таксометр, если есть расчет наличными Перевозчик должен осуществлять анализ качества предоставления услуг, а также вести учет жалоб и предложений пассажиров Аналогично Перевозчик обязан осуществлять обязательное страхование в порядке, установленном законодательством Аналогично Водитель должен быть не моложе 20 лет, иметь водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «B» и общий стаж управления автомобилем не менее двух лет или стаж работы в качестве водителя автомобиля не менее одного года Водитель должен иметь водительское удостоверение Водитель должен пройти стажировку (перерыв в выполнении работ или смена марки (модели) авто) и быть допущен к работе в порядке, установленном законодательством (длительность стажировки 12−32 часа) Должен пройти стажировку (перерыв в выполнении работ или смена марки (модели) авто) и быть допущен к работе в порядке, установленном законодательством (длительность стажировки 12−24 часа)

Напомним, что схема работы Uber такова: компания списывает с карточки пассажира определенную сумму. 25% оставляет себе, остальное — перечисляет водителю. Такое обращение с деньгами Нацбанк называет рассчетно-кассовым обслуживанием. В компании отреагировали и на это замечание.

— Что же касается информации о том, что приложение Uber не соответствует банковскому и финансовому законодательству, а также законодательству о национальном сегменте сети интернет (Указ № 60), заметим, что на момент прихода Uber в Беларусь структура работы приложения была проанализирована всеми ответственными ведомствами Беларуси.

С приходом сервиса в Беларусь Национальный банк изучил работы платформы и пришел к выводам, что порядок расчетов с пользователями приложения не нарушает валютное законодательство, а именно Uber не являлся и не является банковской или небанковской кредитно-финансовой организацией и не выполняет таких функций.

В подчеркивают, что компания является сторонником здоровой конкуренции и грамотного антимонопольного регулирования. Однако поправки наводят на мысль, что возможные изменения в законодательстве призваны вытолкнуть платформу и подобные Uber сервисы из Беларуси.

— Пока что складывается впечатление, что планируемые изменения в законодательстве направлены на выталкивание платформы Uber и аналогичных платформ из Беларуси и защиту существующих игроков. Но в одном мы сходимся с позицией регулятора: законодательство требует изменений. Буду ли эти изменения инновационными или же похоронят инновации — зависит не от нас.