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"Впечатление, что Uber и аналогичные службы хотят вытолкнуть из Беларуси". Комментарий оператора
Недавно белорусские депутаты решили перекроить законодательство под уже существующую реальность и отрегулировать рынок такси и сервисов по перевозке пассажиров. Речь идет об узаконивании деятельности компании Uber и ей подобных. Получится ли у депутатов уравнять Uber c традиционными службами такси, покажет время — обсуждение законопроекта начнется весной этого года. Пока же оператор не намерен уходить с белорусского рынка, но готов к изменениям в законодательстве.
Депутаты предложили несколько существенных изменений, касающихся, во-первых, обязанности сервиса размещать сервера на территории Беларуси, а во-вторых, обеспечить доступ госорганов к информационной системе для контроля. Новый законопроект может существенно усложнить жизнь сервису в Беларуси, если не закрыть вовсе.
— Компания сотрудничает с белорусскими перевозчиками на основании гражданско-правового договора, в рамках которого предоставляет информационно-посреднические услуги как перевозчикам, так и пользователям приложения.
Требования белорусского законодательства, предъявляемые к перевозчикам, не позволяют компании Uber сотрудничать с перевозчиками-такси, так как такси выполняют перевозки на основании публичного договора — в этом случае можно заказать машину «от борта», в Uber это невозможно. Поэтому мы сотрудничаем с перевозчиками на основании договора фрахтования (ст. 26 Закона об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках). Это самостоятельный подвид перевозок, который предусмотрен законодательством и используется — абсолютно легально — партнерами Uber при выполнении перевозок для пользователей приложения.
При этом, в компании отмечают — заявление о том, что партнеры Uber должны соблюдать меньшее количество законодательных требований в области безопасности и защиты прав потребителей не соответствуют действительности.
Как и обычные службы такси партнеры Uber обязаны, например, иметь лицензию на осуществление автоперевозок пассажиров, иметь условия для проведения медицинского обследования водителей (договор с организацией здравоохранения). Кроме этого, автомобиль должен быть в исправном состоянии, он должен проходить техосмотр раз в шесть месяцев с уплатой транспортного налога за допуск к участию в дорожном движении и оснащен аптечкой, огнетушителем.
Вот еще несколько сравнительных показателей автомобильных перевозок такси и фрахта.
Напомним, что схема работы Uber такова: компания списывает с карточки пассажира определенную сумму. 25% оставляет себе, остальное — перечисляет водителю. Такое обращение с деньгами Нацбанк называет рассчетно-кассовым обслуживанием. В компании отреагировали и на это замечание.
— Что же касается информации о том, что приложение Uber не соответствует банковскому и финансовому законодательству, а также законодательству о национальном сегменте сети интернет (Указ № 60), заметим, что на момент прихода Uber в Беларусь структура работы приложения была проанализирована всеми ответственными ведомствами Беларуси.
С приходом сервиса в Беларусь Национальный банк изучил работы платформы и пришел к выводам, что порядок расчетов с пользователями приложения не нарушает валютное законодательство, а именно Uber не являлся и не является банковской или небанковской кредитно-финансовой организацией и не выполняет таких функций.
В подчеркивают, что компания является сторонником здоровой конкуренции и грамотного антимонопольного регулирования. Однако поправки наводят на мысль, что возможные изменения в законодательстве призваны вытолкнуть платформу и подобные Uber сервисы из Беларуси.
— Пока что складывается впечатление, что планируемые изменения в законодательстве направлены на выталкивание платформы Uber и аналогичных платформ из Беларуси и защиту существующих игроков. Но в одном мы сходимся с позицией регулятора: законодательство требует изменений. Буду ли эти изменения инновационными или же похоронят инновации — зависит не от нас.
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Uber не намерен уходить с белорусского рынка, но готов к изменениям в законодательстве.
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