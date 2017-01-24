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"Реал" согласился убрать крест с эмблемы для реализации своей продукции на Ближнем Востоке

25.01.2017 16:49 — Разное | Tut.by  
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Мадридский «Реал» убрал крест со своей эмблемой для реализации продукции на Ближнем Востоке.


Компания Marka, базирующаяся в ОАЭ, приобрела права на производство и продажу продукции с символикой «Реала» в странах Ближнего Востока – ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане.

Согласно условиям сделки, «Реал» по религиозным причинам согласился на то, чтобы убрать крест с короны, изображенной на эмблеме.

«В странах [Персидского] залива нужно быть осторожными, потому что здесь чувствительно относятся к предметам с изображением креста», – заявил вице-президент компании Marka Халед аль-Мхеири.

 
 
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Мадридский "Реал" убрал крест со своей эмблемой для реализации продукции на Ближнем Востоке.

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