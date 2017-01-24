Девелоперы показали на авиасимуляторе, как работает приложение SkyGuru. Ранее команда дочери президента США Дональда Трампа порекомендовала в Twitter своим подписчикам воспользоваться этим сервисом.

​"Нам, безусловно, приятно, что такой человек, как Иванка Трамп, сочла нужным порекомендовать своим читателям использовать наше приложение", — сказал автор идеи и создатель приложения Алексея Герваша.

Приложение может предсказывать зоны турбулентности во время полета, а также информировать о приблизительном времени входа и выхода в эти зоны, а также сообщает пользователю о том, почему пилоты совершают маневры.

Сервис работает на мобильных устройствах в авиарежиме и совмещает идущую от сенсоров телефона информацию со сведениями, полученными во время предыдущих полетов.