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Чем российское мобильное приложение заинтересовало дочь Трампа
25.01.2017 16:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Девелоперы показали на авиасимуляторе, как работает приложение SkyGuru. Ранее команда дочери президента США Дональда Трампа порекомендовала в Twitter своим подписчикам воспользоваться этим сервисом.
"Нам, безусловно, приятно, что такой человек, как Иванка Трамп, сочла нужным порекомендовать своим читателям использовать наше приложение", — сказал автор идеи и создатель приложения Алексея Герваша.
Приложение может предсказывать зоны турбулентности во время полета, а также информировать о приблизительном времени входа и выхода в эти зоны, а также сообщает пользователю о том, почему пилоты совершают маневры.
Сервис работает на мобильных устройствах в авиарежиме и совмещает идущую от сенсоров телефона информацию со сведениями, полученными во время предыдущих полетов.
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Разработчики российского приложения для борьбы с аэрофобией показали принцип действия своего сервиса. Смотрите на видео, как работает приложение.
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