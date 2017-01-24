Путин в среду встретился со студентами МГУ и поздравил их с Днем студента. Учащиеся решили спеть с президентом песню под гитару и затянули "Заправлены в планшеты космические карты…", однако выяснилось, что не все помнят слова. Путин начал первую строчку и затем подпевал студентам.

Также студенты, зная увлечение главы государства дзюдо, подарили ему черный пояс. Путин поблагодарил учащихся за подарок и пообещал заехать в гости вместе с основателями этого вида спорта.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, осенью 2014 года стал обладателем восьмого дана Кекусин-кан карате. Президент ранее говорил, что занятия единоборствами позволяют ему поддерживать высокий рабочий темп.