|
"На пыльных тропинках…": Путин спел со студентами МГУ под гитару
25.01.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Путин в среду встретился со студентами МГУ и поздравил их с Днем студента. Учащиеся решили спеть с президентом песню под гитару и затянули "Заправлены в планшеты космические карты…", однако выяснилось, что не все помнят слова. Путин начал первую строчку и затем подпевал студентам.
Также студенты, зная увлечение главы государства дзюдо, подарили ему черный пояс. Путин поблагодарил учащихся за подарок и пообещал заехать в гости вместе с основателями этого вида спорта.
Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, осенью 2014 года стал обладателем восьмого дана Кекусин-кан карате. Президент ранее говорил, что занятия единоборствами позволяют ему поддерживать высокий рабочий темп.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Московского государственного университета (МГУ) спел песню "14 минут до старта" под гитару. Смотрите...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии