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"На пыльных тропинках…": Путин спел со студентами МГУ под гитару

25.01.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Путин в среду встретился со студентами МГУ и поздравил их с Днем студента. Учащиеся решили спеть с президентом песню под гитару и затянули "Заправлены в планшеты космические карты…", однако выяснилось, что не все помнят слова. Путин начал первую строчку и затем подпевал студентам.

Также студенты, зная увлечение главы государства дзюдо, подарили ему черный пояс. Путин поблагодарил учащихся за подарок и пообещал заехать в гости вместе с основателями этого вида спорта.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, осенью 2014 года стал обладателем восьмого дана Кекусин-кан карате. Президент ранее говорил, что занятия единоборствами позволяют ему поддерживать высокий рабочий темп.

 
 
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Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Московского государственного университета (МГУ) спел песню "14 минут до старта" под гитару. Смотрите...

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