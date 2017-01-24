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Три встречи в день, причем не обязательно деловых, провести не так уж и сложно, но эффект от них будет колоссальный.

Глава компании Dragon Army Apps Джефф Хилимайр рассказывает о своей философии общения для бизнес-лидеров. Перевод представлен порталом «Идеономика» .

Я из тех, кто всецело верит: обширные связи могут помочь человеку почти в любой сфере жизни. В особенности — в развитии вашего бизнеса. Я уже писал о создании такой сети связей, но я никогда не рассказывал о своей философии поведения для бизнес-лидеров.

Одно испытанное и верное правило, которое я советую любому руководителю компании, — это правило 15 встреч. Идея проста: вы должны проводить не меньше 15 встреч в неделю.

Вот несколько важных соображений:

- Встречи должны увеличивать потенциал роста бизнеса. Это могут быть беседы с существующими клиентами, потенциальными клиентами, партнерами или другими людьми, у которых есть хорошие связи. Кофе с приятелем из церкви, который работает на своей ферме, не считается — если только вы не занимаетесь сельскохозяйственным бизнесом.

- По крайней мере 75% встреч должны быть личными. Чем больше, тем лучше.

- Не нужно говорить о делах на этих встречах. Строительство вашей «сети» нацелено на долговременные отношения, а не на заключение сделки каждый раз, когда вы встречаетесь с кем-то.

Вот и все! Три встречи в день (в среднем) не так уж трудно провести, и, если честно, я думаю, 20 встреч в неделю и больше — куда лучше.

У этой стратегии есть несколько бонусов. Она вынуждает руководителей выбираться наружу из четырех стен своего офиса, дает им возможность провести время, думая о бизнесе, а их команды в это время учатся обходиться без босса. Но реальная выгода — начать строительство связей, чтобы несколько лет спустя это было важнейшим компонентом развития вашего бизнеса.