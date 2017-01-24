﻿﻿ Правило 15 встреч для бизнесменов: обрастаем нужными связями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Правило 15 встреч для бизнесменов: обрастаем нужными связями

25.01.2017 17:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Правило 15 встреч для бизнесменов: обрастаем нужными связями

фото: networking-coach.com

Три встречи в день, причем не обязательно деловых, провести не так уж и сложно, но эффект от них будет колоссальный.

Глава компании Dragon Army Apps Джефф Хилимайр рассказывает о своей философии общения для бизнес-лидеров. Перевод представлен порталом «Идеономика».

Я из тех, кто всецело верит: обширные связи могут помочь человеку почти в любой сфере жизни. В особенности — в развитии вашего бизнеса. Я уже писал о создании такой сети связей, но я никогда не рассказывал о своей философии поведения для бизнес-лидеров.

Одно испытанное и верное правило, которое я советую любому руководителю компании, — это правило 15 встреч. Идея проста: вы должны проводить не меньше 15 встреч в неделю.

Вот несколько важных соображений:

- Встречи должны увеличивать потенциал роста бизнеса. Это могут быть беседы с существующими клиентами, потенциальными клиентами, партнерами или другими людьми, у которых есть хорошие связи. Кофе с приятелем из церкви, который работает на своей ферме, не считается — если только вы не занимаетесь сельскохозяйственным бизнесом.

- По крайней мере 75% встреч должны быть личными. Чем больше, тем лучше.

- Не нужно говорить о делах на этих встречах. Строительство вашей «сети» нацелено на долговременные отношения, а не на заключение сделки каждый раз, когда вы встречаетесь с кем-то.

Вот и все! Три встречи в день (в среднем) не так уж трудно провести, и, если честно, я думаю, 20 встреч в неделю и больше — куда лучше.

У этой стратегии есть несколько бонусов. Она вынуждает руководителей выбираться наружу из четырех стен своего офиса, дает им возможность провести время, думая о бизнесе, а их команды в это время учатся обходиться без босса. Но реальная выгода — начать строительство связей, чтобы несколько лет спустя это было важнейшим компонентом развития вашего бизнеса.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три встречи в день, причем не обязательно деловых, провести не так уж и сложно, но эффект от них будет колоссальный.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"На пыльных тропинках…": Путин спел со студентами МГУ под гитару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика