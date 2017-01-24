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23 января в издании Sun рассказали о британском школьнике Мохаммеде Али, который отказался продавать свой сайт за шесть миллионов долларов, посчитав сумму сделки недостаточной.

«Лента.ру» вспомнила истории находчивых молодых людей, разбогатевших и прославившихся в сети еще до совершеннолетия.

Сделай сам

16-летний Мохаммед Али выглядит настоящим бизнесменом — строгий галстук, очки, блестящие лаковые туфли. Он с 12 лет зарабатывает на своей любви к компьютерам. Его игра Project 2006 с ежемесячной подпиской в шесть фунтов собрала аудиторию в три тысячи человек, хотя школьник не потратил ни цента на рекламу.

Али признается, что в то время слишком увлекался видеоиграми. Однажды он понял, что одни ему уже наскучили, а другие не стоят внимания. Это навело его на мысль о том, что хорошую игру проще создать самому.

Он принялся читать книги о программировании «для чайников» и погрузился в многочасовые просмотры обучающих роликов на YouTube. Созданная им игра понравилась не только ему, но и профессиональным разработчикам — Али продал ее за 30 тысяч фунтов.

Через четыре года он запустил сайт для поиска самых выгодных товаров и предложений с любопытным авторским алгоритмом, который ищет действительно полезные вещи в реальном времени.

В этот раз инвесторы явились с куда более заманчивым предложением. Али встретился с представителями американской компании по обработке данных и узнал, что за его сайт готовы заплатить шесть миллионов долларов. Но сумма показалась ему заниженной. Парень уверен, что если на стадии запуска за его стартап готовы отдать несколько миллионов, то в будущем цена возрастет минимум в десять раз.

Пока же он зарабатывает на создании приложений и веб-разработке, полагая, что его проекты куда более перспективны, чем многие всемирно известные сервисы.

Али продолжает жить с родителями. Хорошо зарабатывая, он предпочитает не спускать деньги на красивую жизнь, а аккумулировать средства для новых проектов.

Трейдер из школьного коридора

Мохаммед Ислам из Нью-Йорка не верит в стартапы, поскольку ни один проект не может существовать без денег. Его страсть — игра на бирже.

Ему было девять лет, когда двоюродный брат решил развлечь его биржевыми спекуляциями. Удивительно, но мальчику понравилось следить за котировками и осваивать мир взрослых трейдеров.

В итоге, по его словам, к 16 годам он заработал 72 миллиона долларов, торгуя акциями прямо на школьных переменах. Правда, чуть повзрослев, Мохаммед признался, что слегка завысил свои доходы.

В 2013 году авторитетное деловое издание Business Insider включило его в список «20 Under 20» — рейтинг самых талантливых юных трейдеров всего мира. Тогда Мохаммед рассказывал, что его привлекают фьючерсы на нефть и золото, кроме того, он изредка торгует акциями компаний с малым и средним уровнем капитализации.

Юный трейдер купил себе спортивную BMW и пытался приобрести дом, чтобы съехать от родителей. Но не учел, что даже долларовым миллионерам порой запрещают уезжать из дома и возвращаться с вечеринок за полночь.

На совершеннолетие Мохаммед пообещал сделать себе подарок — получить лицензию брокера и вместе с друзьями основать хедж-фонд.

Папа-программист — горе в семье

14-летнего Никиту Пашинского из Молдавии родители постоянно укоряли за то, что он слишком много времени тратит на игры. Школьник просиживал за компьютером не больше 40 минут в день, но для строгой семьи это был не аргумент.

Отец-программист считал, что игрушки — пагубное увлечение, и сыну стоило бы заняться программированием. Никита так и поступил, но решил совместить приятное с полезным, разработав простенький шутер Samoliotik. Через месяц после выхода игры в Steam школьник перевел отцу на карту 4,5 тысячи долларов — доход от проекта.

По словам юного разработчика, Samoliotik — лишь тестовый образец. Секрет успеха прост — парень собрал все самые нелепые стереотипы об СССР и объединил их, создав уникальную пародийную атмосферу.

«Отец не только перестал скептически относиться к моему увлечению играми, теперь он меня хвалит и всячески поощряет», — с гордостью рассказал Никита в интервью молдавскому изданию Point.

Школьник отмечает, что относится к своей первой игре с юмором, а сейчас работает над по-настоящему стоящим проектом.

Поло из McDonald’s и золотой Bentley

Британец Роберт Мфуне с 16 лет подрабатывал в McDonald’s, а затем устроился «мальчиком на побегушках» в трейдинговую фирму. После уроков разносил сотрудникам чай, попутно узнавая множество полезных подробностей из мира бинарных опционов. А вечерами дома учился торговать сам. Аккаунт зарегистрировал на свою мать, поскольку не мог дотерпеть до совершеннолетия.

За три года он заработал полтора миллиона долларов. Больше всего Роберт гордится тем, что смог купить матери дом. Попутно молодой человек приобрел еще несколько домов в других странах и парочку кофеен, а также Bentley Continental GT, обтянув его для пущего пафоса золотой пленкой.

Еще полгода назад Роберт активно вел Instagram и постоянно публиковал фотографии экрана компьютера, на которых фигурировали баснословные суммы на его счету, но затем почему-то удалил аккаунт.

Парень признается, что с ужасом вспоминает время, когда он одновременно учился, подрабатывал в McDonald’s и разносил чай трейдерам. Но годы изнурительной работы окупились с лихвой — теперь его маме не нужно ездить на автобусе, ведь у ее нового особняка припаркован собственный автомобиль.

Юные хакеры в поисках денег

Группа анонимных хакеров OurMine отличается тем, что ее костяк составляют три школьника из Саудовской Аравии.

Им в разное время удалось взломать аккаунты основателя Facebook Марка Цукерберга, бывшего и действующего глав Twitter Дика Кастоло и Джека Дорси, главы Google Сундара Пичая, сооснователя Twitter и Medium Эва Уильямса, главы Spotify Дэниеля Эка, главы Oculus Rift Брендана Айриба и главы Yahoo! Мариссу Майер.

Смеха ради школьники также взломали аккаунты самого популярного YouTube-блогера Pewdiepie и американского актера Ченнинга Татума. Но вообще-то их интересуют исключительно деньги и слава.

По словам OurMine, они пытаются доказать, что для популярных сервисов не существует понятия «безопасность». Хотя признаются, что черпают информацию из многочисленных утечек, ведь за последние годы в интернет попадали данные пользователей практически каждой социальной сети.

Для заработка хакеры запустили сайт, на котором предлагают потенциальным клиентам усилить безопасность аккаунтов за пять тысяч долларов. Правда, желающих воспользоваться их услугами пока немного.

В одном из анонимных интервью член группировки признавался, что на услугах по усилению защиты группировка заработала 16,5 тысячи долларов. Это значит, что клиентская база жаждущих славы и денег школьников насчитывает целых три человека.