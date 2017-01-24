Творческие люди с широким общественным признанием очень скупы на слова. Они-то знают, что неосторожно оброненное словцо, бывает, аукается. В частности, терпеть не могут вопросов про творческие планы.

А вот Федор Бондарчук, похоже, кому-то на этот вопрос взял, да и ответил. Притом, судя по всему, отвечал в шаловливом расположении духа, раскрепостив ресурсы фантазии. И действительно — почему бы не снять, как НЛО приземляется — да в Чертаново, например. И чтобы чертановские гопники с дубьем и битами пошли биться с гуманоидами. Да!

А рядом, наверняка, случился спонсор. И, возможно, не один. Взяли, да и вложились. И тут уже деваться некуда — надо снимать про все вышесказанное.

Почему-то именно таким представляется мне генезис блокбастера "Притяжение". Все 130 минут зрителя сопровождает атмосфера этакого разудалого шалопутства. Что и хорошо, на самом деле.

Экзоскелет формата

Возможно, что в предыдущих работах проблема Федора Бондарчука была именно в серьезности. Был убийственно серьезный, с очевидным трепетом сделанный "Обитаемый остров". Был "Сталинград" со стреляющими из-за угла пушками и нежным свиданием на господствующей высоте линии фронта. И там, и там, повторюсь, Бондарчук был удручающе серьезен.

А вместе с тем, полюбили-то Бондарчука за хулиганский "Даун хаус". А Федор Сергеевич взял, да и сквасился, "сурьезностью" оброс. Это была проблема, на самом деле. Не всякий творец испытывает комфорт в тисках формата. Из многих светлых голов эти тиски давили тлетворные соки ахинеи.

Но в "Притяжении" чувствуется, как Федор Бондарчук избавляется от оков. Практически как чертановский гуманоид от бронированного экзоскелета (совсем не случайно присутствует в фильме этот образ). И хотя значительная часть фильма снята в аутентичных локациях Министерства обороны, причем использовалась самая настоящая боевая техника, — настоящей серьезности итоговый продукт не содержит.

Что, безусловно, только к лучшему! Поскольку именно несерьезность и хорошее настроение порождают творческие находки.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Премьера фильма Федора Бондарчука "Притяжение"

Аутентичная молодежь

К таким находкам можно причислить атмосферу главной локации фильма — московского микрорайона Чертаново. Если в соседнем Бутово новостройки заселяют более-менее перспективные пассионарии российского мидл-класса, то в Чертаново (ну, и в Бирюлево) люди живут всю жизнь. И все всех знают.



© Фото: Киновидеопрокат Белорусский прокат возглавил боевик с Вином Дизелем

Чертаново — спальное гетто с потомственным породистым хулиганьем. И Бондарчук показал все, в принципе, как есть. Образы чертановских гопников — очень достоверны. И блистательно уловлены интонации, весь этот рык и гугнивая, в нос, монотонность. Да, так они и говорят.

И вообще — жизнь молодежи отражена, как она есть. Без патоки и интерьеров. В российском кино с реализмом в этом вопросе — очень большие проблемы. И когда кто-то взрослый пытается рассказать про молодежь, то впадает либо в сюсюканье, либо в фальшь. А у Бондарчука молодежь получилась аутентичная. Такая, как она есть. Это, кроме шуток, достижение.

Группа крови

Порадовал подбор актеров. Лучше всех, конечно, Ирина Старшенбаум — исполнительница главной роли. Очень четко отразила противоречивый характер героини. Владеет тонкостями мимики и жеста. Большой респект. И Александр Петров в роли чертановского гопника — хорош. Хоть и похож сразу на обоих Чадовых. Но, видимо, совсем без Чадовых в российских блокбастерах все-таки невозможно.



© AP/ Mark J. Terrill СМИ: голливудский актер Джек Николсон ушел на пенсию

А вот Олег Меньшиков играет полковника из Министерства обороны. Суров, жесток даже, старается соответствовать образу. Но органичности нет. Тут можно совершенно четко сказать: лицом не вышел. Меньшикову к лицу более утонченные, глубокие образы. Видно, что человек он — сугубо штатский (в чем нет ничего плохого). Но пытается изображать вояку. Старается, актерский арсенал использует. И к концу сцены начинаешь верить: да, думаешь, это все-таки военный! А на следующей сцене надо проникаться доверием заново.

В фильме есть динамика, красивые кадры, прекрасные 3D-эффекты. Бойкий сценарий есть, с поворотами. Ну и есть, конечно, определенные противоречия здравому смыслу. Например, в больнице героиня Старшенбаум спасает инопланетянина. И совершенно случайно у них оказывается та же группа крови. Чушь, конечно, несусветная. Но придираться не хочется. Можно списать на специфику жанра — научная фантастика все-таки. Димы Билана в гусарском мундире нет — и это уже, в общем-то, хорошо.

Порадовали силовики. Например, Министерство обороны. Оно показано высокотехнологичным, четким механизмом. И что особо радует — без всякой суконщины и казенщины. Заодно показали и действия полиции по разгону массовых беспорядков. Правда, хулиганье одерживает верх. Но это благодаря доброму герою Олега Меньшикова. А так — система отработана, не так просто одолеть.

В общем, резюмируя, скажу, что впечатление от фильма — самое благоприятное. Оно непременно появится и у вас, если вы не будете относиться к увиденному серьезно. Это — комедия, непосредственно вырастающая из старого доброго "Даун хауса".