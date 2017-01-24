Гражданам Беларуси разрешат заниматься модернизацией, ремонтом и реконструкцией построек, которые расположены на земельных участках, подлежащих в будущем изъятию для государственных нужд, заявила заместитель начальника управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Марина Астапенко.

На минувшей неделе президент Беларуси провел совещание по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков. Совещание было посвящено обсуждению проекта документа, предусматривающего корректировку указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков".



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Ремонты, пристройки, реконструкция

По словам Астапенко, поправки в проект указа не предусматривают коренных изменений в подходах к предоставлению и изъятию земельных участков. Однако главная новация документа — это возможность гражданам заниматься улучшением своих жилищных условий, в случае, если их дом размещен на участке, который в будущем планируется изъять для госнужд.

"Одна из существенных поправок — можно использовать земельные участки и расположенное на них имущество и объекты, заниматься ремонтом, достройкой и так далее, вплоть до принятия решения об изъятии земельного участка", — заявила Астапенко на пресс-конференции в МПЦ Sputnik.

По ее словам, в проекте указа также будет определено, в какой период и каким образом государство возместит гражданину ущерб от изъятия земельного участка и размещенных на нем строений.

Прежде, чем строить, загляни на геопортал

Астапенко отметила, что в проекте указа будет также оговорено, за сколько времени до изъятия участка гражданину потребуется получать решение местных органов власти на ремонт и реконструкцию строений. "Понятно, что если гражданин затевает такие работы сейчас, а снос и изъятие участков запланированы в 2018-2019 годах, то исполком вряд ли даст разрешение", — заметила она.

Со своей стороны главный инженер РУП "Белгипрозем" Николай Бобер заметил, что в Беларуси с 2013 года работает портал земельно-информационной системы Республики Беларусь (gismap.by).



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"Мы ведем работу, чтобы разрабатываемые генпланы были доступны инвесторам и гражданам. Мы уже отработали этот вопрос на примере Дзержинска, но нужны еще некоторые административные процедуры, чтобы эти данные стали доступны всем", — сказал специалист.

По его словам, уже сейчас на портале можно найти информацию об изъятии земельных участков. В данной связи Бобер пояснил, что эта процедура проходит в несколько этапов: сначала принимается решение об изъятии, потом оно производится, затем устанавливаются границы земельных участков. Информация об изъятии участка становится доступной тогда, когда решение уже принято, хотя до фактического изъятия еще может пройти некоторое, иногда и довольно длительное время.

Пресечь махинации

Участники пресс-конференции заметили, что земельные службы уже сталкивались со случаями, когда предприимчивые граждане запрашивали за строения на подлежащих к изъятию участках астрономические суммы.

В данной связи Астапенко подчеркнула, что все эти вопросы будут регламентированы указом.

Полную версию пресс-конференции смотрите на видео из МПЦ Sputnik.