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В Минске ждут главу Парламентской ассамблеи ОБСЕ

25.01.2017 18:20 — Разное | Ежедневник  
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В Минске ждут главу Парламентской ассамблеи ОБСЕ

russia-now.com

Беларусь готовит визит в марте в Минск председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Кристин Муттонен.

Об этом, как сообщает РИА Новости,  заявил 25 января председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко.

"В марте нашу страну посетит председатель этой авторитетной организации Кристин Муттонен. В ходе визита между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ будет подписано соглашение о проведении сессии в Минске", — сказал Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей.

Он напомнил, что "в начале июля Беларусь  превратится в одну из главных политических площадок мира в связи с проведением в Минске сессии ПА ОБСЕ". "Ряд задач по подготовке сессии уже решен. Определена тема и разработан проект программы, очерчены основные контуры главных мероприятий", — сообщил спикер.

Он добавил, что на зимней сессии ПА ОБСЕ пройдет презентация Беларусь в качестве страны-хозяйки летней сессии.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь готовит визит в марте в Минск председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Кристин Муттонен.

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