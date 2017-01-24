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В Минске ждут главу Парламентской ассамблеи ОБСЕ
25.01.2017 18:20 — Разное | Ежедневник
russia-now.com
Беларусь готовит визит в марте в Минск председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Кристин Муттонен.
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"В марте нашу страну посетит председатель этой авторитетной организации Кристин Муттонен. В ходе визита между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ будет подписано соглашение о проведении сессии в Минске", — сказал Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей.
Он напомнил, что "в начале июля Беларусь превратится в одну из главных политических площадок мира в связи с проведением в Минске сессии ПА ОБСЕ". "Ряд задач по подготовке сессии уже решен. Определена тема и разработан проект программы, очерчены основные контуры главных мероприятий", — сообщил спикер.
Он добавил, что на зимней сессии ПА ОБСЕ пройдет презентация Беларусь в качестве страны-хозяйки летней сессии.
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Беларусь готовит визит в марте в Минск председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Кристин Муттонен.
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