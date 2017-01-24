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Премьер Сербии едет в Беларусь
25.01.2017 18:10 — Разное | Ежедневник
pvo-info.ru
Глава правительства Сербии Александр Вучич посетит 26 января Беларусь с двухдневным визитом.
В ходе его визита запланирована встреча с президентом страны Александром Лукашенко, сообщил в среду кабинет премьера.
"По плану премьер Вучич проведет отдельные двусторонние встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и премьером Андреем Кобяковым, с которыми будет присутствовать на подписании нескольких соглашений", — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что Вучич встретится с председателем Совета Республики национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, пишет
В программе двухдневного визита также посещение главой правительства Сербии Минского автомобильного завода и выставки тракторов и строительной техники.
Кабинет премьера уточняет, что в рамках визита Вучич возложит венки к Монументу Победы в Минске, посетит храм Всех Святых и музей истории Великой Отечественной войны.
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Глава правительства Сербии Александр Вучич посетит 26 января Беларусь с двухдневным визитом.
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