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Премьер Сербии едет в Беларусь

25.01.2017 18:10 — Разное | Ежедневник  
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Премьер Сербии едет в Беларусь

pvo-info.ru

Глава правительства Сербии Александр Вучич посетит 26 января Беларусь с двухдневным визитом.

В ходе его визита запланирована встреча с президентом страны Александром Лукашенко, сообщил в среду кабинет премьера.

"По плану премьер Вучич проведет отдельные двусторонние встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и премьером Андреем Кобяковым, с которыми будет присутствовать на подписании нескольких соглашений", — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что Вучич встретится с председателем Совета Республики национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, пишет РИА Новости.

В программе двухдневного визита также посещение главой правительства Сербии Минского автомобильного завода и выставки тракторов и строительной техники.

Кабинет премьера уточняет, что в рамках визита Вучич возложит венки к Монументу Победы в Минске, посетит храм Всех Святых и музей истории Великой Отечественной войны.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава правительства Сербии Александр Вучич посетит 26 января Беларусь с двухдневным визитом.

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