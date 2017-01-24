Коллекция наград знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта уменьшилась. Он вынужден будет расстаться с золотом Олимпийских игр-2008 в мужской эстафете 4×100 м из-за положительной допинг-пробы партнера по команде Несты Картера.



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Перепроверка допинг-проб 8-летней давности выявила наличие в анализах Несты Картера следов запрещенного препарата метилгексанамина, сообщает официальный сайт МОК.

На основании этого Международный олимпийский комитет постановил аннулировать результат сборной Ямайки.

Теперь в активе Усэйна Болта осталось 8 золотых олимпийских наград (по три золота на дистанциях 100 м и 200 м на Играх 2008, 2012 и 2016 годов). Но не исключено, что вскоре коллекция уменьшится еще на 1 награду, поскольку все тот же его партнер Неста Картер выступал и в составе золотой эстафеты 4х100 м на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Кроме того, Международный олимпийский комитет лишил 2 серебряных наград российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву.

Перепроверка ее проб показала наличие запрещенного вещества туринабол (анаболический стероид).

В Пекине-2008 Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и в тройном прыжке. Россиянка завершила карьеру в 2013 году.

Примечательно, что в конце прошлого года МОК заявил о завершении перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине, но новости о положительных результатах продолжают поступать. К примеру, недавно было объявлено о лишении бронзовой медали Игр-2008 белорусской толкательницы ядра Надежды Остапчук.

Так что расслабляться медалистам Игр-2008 пока рано. Как известно, новый Антидопинговый кодекс, вступивший в силу с 1 января 2015 года, предусматривает увеличение срока хранения допинг-проб — с 8 до 10 лет. И при появлении нового метода обнаружения запрещенных веществ, а также при вскрытии дополнительных обстоятельств старые пробы могут вскрыть и в 2018 году.