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Британские военные засняли на видео российские корабли во главе с "Адмиралом Кузнецовым"
Британские военные сняли с воздуха российскую корабельную группу в Ла-Манше. На записи видны тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», сопровождаемые британским фрегатом «Сент-Олбанс». Ролик опубликовала газета Daily Mail.
При съемках в кадр попали два самолета Королевских ВВС типа Typhoon: одноместный (бортовой номер ZJ927) и двухместный (бортовой номер ZK382) — оба из состава 29-й истребительной эскадрильи, базирующейся в Конингсби.
Российские корабли прошли Ла-Маншем на север днем 24 января.
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На записи видны тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", сопровождаемые британским фрегатом "Сент-Олбанс".
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