Британские военные сняли с воздуха российскую корабельную группу в Ла-Манше. На записи видны тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», сопровождаемые британским фрегатом «Сент-Олбанс». Ролик опубликовала газета Daily Mail.

При съемках в кадр попали два самолета Королевских ВВС типа Typhoon: одноместный (бортовой номер ZJ927) и двухместный (бортовой номер ZK382) — оба из состава 29-й истребительной эскадрильи, базирующейся в Конингсби.

Российские корабли прошли Ла-Маншем на север днем 24 января.