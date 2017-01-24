На прошлой неделе работники СУ № 21 уже снесли здания морга и пищеблока, которые находились на территории бывшей 2-й больницы. В эти дни они вручную разбирали крышу главного корпуса. Как это было, смотрите и читайте в нашем репортаже.

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Крышу главного корпуса 2-й больницы разбирают вручную. Дальше уже будет работать спецтехника. Накануне один из строителей по имени Петр провел для нас экскурсию по старому корпусу больницы. За грязными окнами пока еще виден павильон «БелЭкспо». Перед ним — свежая насыпь песка, земли и красного кирпича — все, что осталось от здания морга и пищеблока.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Оказывается, два этих объекта были соединены между собой, что в логическую цепочку не увязывается.

— Когда сносили морг, то под ним нашли два колодца, — рассказывает Петр. — Вот позвали археолога из «Мінскай спадчыны», который ведет здесь надзор. Это уже его сфера.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Поскольку площадка, где находится бывшая 2-я больница имеет статус историко-культурной ценности, здесь ведется археологический надзор. От полноценного археологического исследования он отличается тем, что археолог может рассчитывать на те артефакты, что попадаются «из-под ковша экскаватора», а не ищет их сам. А вот будет ли на такой площадке проводиться полноценное исследование, зависит только от желания заказчика. Исторический статус имеют только три корпуса, расположенные на территории больницы. За ними и ведется археологический надзор.

Что касается главного корпуса бывшей 2-й больницы, то он, как и павильон «БелЭкспо», не имеет статуса исторической ценности.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Тры карпусы, што ідуць уздоўж вуліцы Багдановіча, захаваюцца, паколькі яны маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, — говорит председатель Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович. — Работы там будуць праведзены ў рэжыме рэканструкцыі з элементамі рэстаўрацыі. І, адпаведна, у іх будзе новае функцыянальнае прыстасаванне. Асноўны інвестпраект будзе рэалізоўвацца на пляцоўцы, дзе знаходзіцца павільён «БелЭкспа».

Согласно проекту детального планирования исторического центра Минска, территория бывшей 2-й больницы и НВЦ «БелЭкспо» предусмотрена под возведение многофункционального комплекса. Но что там фактически будет построено, пока неизвестно — архитектурный проект не будет выноситься на общественное обсуждение. Единственное, что может ждать общественность, — отчет о воздействии будущей застройки на окружающую среду.





Андрей Астапович предполагает, что проект может реализовываться с нарушениями норм, которые требуют определенного подхода при строительстве объектов в исторической части города. Впрочем, юридических рычагов, которые могли бы повлиять на ситуацию, нет.

Мы уже писали, что разработкой проекта многофункционального комплекса занимается архитектурная мастерская Олега Воробьева. Как приблизительно будет выглядеть этот комплекс пока известно только со слов заместителя председателя комитета экономики Мингорисполкома Николая Ахраменко. Источники, близкие к строительной сфере даже шутят, что «у Воробьева в мастерской все засекречено на уровне военной тайны».

— Это будет гостиничный комплекс, в который войдут спа-зона, торговая зона, ресторан, который будет «нависать» над рекой, возможно, будет казино, — рассказывал Николай Ахраменко. — Через реку Свислочь построят мост, а рядом с ним, на набережной, — ресторан. Под гостиницей запланирована подземная парковка на 200 мест. Площадь инвестиционного участка — около 6 га.

Тем не менее, главный корпус 2-й больницы уже разбирают. Сегодня рабочие демонтировали крышу. На следующей неделе здание начнут разбирать с помощью крана.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, строить многофункциональный комплекс будет известный госзастройщик — ОАО «Минскпромстрой». Который известен такими крупными объектами, как ТЦ «Столица», спортивный комплекс «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена». Сносом и подготовкой площадки занимается СУ-21 предприятия «Минскстрой».