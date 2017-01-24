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За 2016 год доходы, по данным Росстата, сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. Падение доходов продолжается уже три года подряд.

Реальные располагаемые доходы россиян (скорректированная на показатель инфляции сумма средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей) в декабре 2016 года сократились по сравнению с декабрем предыдущего года на 6,1%, следует из материалов Росстата.



К концу года спад несколько ускорился (в ноябре было минус 6%, а в октябре — минус 5,6%), однако абсолютно худший в году результат так и остался за августом. В последнем месяце лета 2016 года реальные доходы россиян, по уточненным Росстатом данным, упали в годовом выражении сразу на 8,5%, что стало худшим результатом более чем за семь лет, сообщает РБК.



По итогам 2016 года в целом падение доходов в годовом исчислении составило 5,9%. Таким образом, по сравнению с 2015 годом темпы сокращения доходов ускорились более чем на 84% или почти вдвое (в 2015 году реальные доходы сократились на 3,2%). По сравнению с 2014 годом сокращение реальных доходов ускорилось более чем в восемь раз (было минус 0,7%).



Реальные доходы сокращаются вот уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста. В последний раз по итогам отдельного взятого месяца повышение реальных доходов россиян в годовом исчислении было зафиксировано в октябре 2014 года (плюс 2,1%).



Номинальный размер среднемесячного дохода россиян по итогам 2016 года составил, по подсчетам экспертов Росстата, 30 775 росс. рублей, что на 1% превышает показатель 2015 года. При этом номинальный размер средней по стране зарплаты в 2016 году вырос сразу на 7,7% (до 36 703 росс. рублей). Однако реальная зарплата среднего россиянина, отражающая покупательную способность полученных работником денег, увеличилась за год лишь на 0,6%.



В начале января 2017 года эксперты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) сообщили, что с октября 2014 года по ноябрь 2016 года реальные доходы россиян упали на 12,7%, а розничный оборот товаров и услуг — сразу на 15,4%. Однако значимого ухудшения оценок россиянами собственного материального положения в ходе опросов не выявлено, что, по мнению аналитиков, говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов».



По подсчетам экспертов ВШЭ, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (при этом у 11% жителей страны денег не хватает даже на продукты), но большинство из них собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают.



В то же время вице-премьер Ольга Голодец в середине декабря 2016 года предупредила, что официальная статистика сильно недооценивает число «бедняков» и тех, кто сам себя считает бедным, в России гораздо больше.



«У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей, оно гораздо хуже. Если мы говорим человеку: ты не бедный, а он бедный, — это очень тяжелая ситуация», — заявила тогда Голодец.



Согласно данным Росстата, в январе—сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны.



