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Минздрав о случаях анафилактического шока и контроле за лекарствами

25.01.2017 21:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам медиков, резонансные случаи анафилактического шока могут быть не связаны с качеством лекарственных препаратов, заявил на радио Sputnik специальный корреспондент информагентства Sputnik Евгений Казарцев, побывавший на коллегии Министерства здравоохранения. 

Минздрав о случаях анафилактического шока и контроле за лекарствами
© Sputnik / Виктор Толочко
Минздрав: в прошлом году было 254 нежелательные реакции на лекарства

"Сейчас приостановлена реализация этого препарата вообще, вне зависимости от производства, потому что в прошлом году все аллергические реакции на этот антибиотик были и на препарат белорусского производства, и на российский, и польский. Речь шла про индивидуальную непереносимость, а не про бракованные партии или плохое производство", — сказал Казарцев.

Кроме того, корреспондент процитировал заявление заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко о роли СМИ в информировании населения о случаях анафилактического шока.

"СМИ из трех известных случаев раздули бурю. В прошлом году было всего 254 случая аллергических реакций на лекарства, а конкретно на этот антибиотик — около 20-ти. По словам Жарко, к сожалению, такое будет, и мы никогда от этого не денемся, но не нужно поднимать панику", — уточнил Казарцев.

В настоящее время Минздрав приостановил реализацию антибиотика "Цефтриаксон" и усилил проверки. Также разбирается и Следственный комитет, и сами медики.

Кроме того, корреспондент напомнил о рекомендации специалистов не заниматься самолечением.

"Колоть антибиотики внутривенно и внутримышечно нужно только под наблюдением медиков, но никак не дома. В том-то и дело, что мальчику из Борисова стало плохо, когда ему дома сделали укол. Это бесконечное самолечение и попытки все сделать самому ни к чему хорошему не приводят", — констатировал Казарцев.

Беседу со специальным корреспондентом информагентства Sputnik Евгением Казарцевым о действиях Минзрава Беларуси в связи с резонансными с случаями анафилактического шока после применения антибиотика слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На минувшей неделе в Беларуси зафиксированы сразу три случая анафилактического шока после применения цефтриаксона и лидокаина, Минзрав приостановил...

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