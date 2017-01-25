Кадры были сняты хозяином собак в провинции Кордоба (Аргентина). Он бросил палку одной из собак, она попала в воду, однако пес посчитал своим долгом принести хозяину "апорт". В итоге собака поскользнулась и упала в воду, и ее начало уносить сильным течением.

Другой лабрадор видел, как его товарища уносит вода, и дождался, пока течение не принесет собаку к нему. Затем он ухватился зубами за палку, которую все еще держал его друг, и вытащил того из воды.

Хозяин все это время стоял на берегу и снимал это все на видео, сопровождая "спасательную операцию" одобрительными возгласами в адрес спасителя.

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