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Лабрадор вытащил своего товарища из бурлящей реки

25.01.2017 20:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кадры были сняты хозяином собак в провинции Кордоба (Аргентина). Он бросил палку одной из собак, она попала в воду, однако пес посчитал своим долгом принести хозяину "апорт". В итоге собака поскользнулась и упала в воду, и ее начало уносить сильным течением.

Лабрадор вытащил своего товарища из бурлящей реки
© Влад Плащевский / YouTube
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Другой лабрадор видел, как его товарища уносит вода, и дождался, пока течение не принесет собаку к нему. Затем он ухватился зубами за палку, которую все еще держал его друг, и вытащил того из воды.

Хозяин все это время стоял на берегу и снимал это все на видео, сопровождая "спасательную операцию" одобрительными возгласами в адрес спасителя.

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Собака сумела спасти своего четвероногого товарища, который угодил в бурлящий поток воды. Смотрите на видео, как лабрадор вытащил товарища.

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