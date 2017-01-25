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Один из самых динамично развивающихся частных бизнесов Беларуси «Бремино групп», застолбивший за собой транзитную логистическую инфраструктуру внутри Беларуси, теперь «прощупывает» коридоры на европейский рынок.

Национальный логистический оператор, задачей которого является обслуживание транзитных потоков между Европой и Азией, подписал на этой неделе меморандум о сотрудничестве с Вентспилсским свободным портом. Он предполагает совместную работу по обеспечению для «Бремино групп» транспортных коридоров через Балтику на Европу.

Как сообщает ventasbalss.lv , переговоры о возможном сотрудничестве стороны начали в прошлом году во время визита в Беларусь руководства латвийского порта. В ходе ответной поездки представители «Бремино групп» во главе с его совладельцем Александром Зайцевым не только подписали меморандум, но и изучили работу нескольких терминалов порта – Eurohome Latvija и Noord Natie Ventspils Terminals.





фото: ventasbalss.lv/Juris Ģigulis

«Бремино групп» была создана в 2013 году с целью создания транзитной логистической инфраструктуры на территории Беларуси. О серьезности этого бизнеса, который в короткие сроки сумел заполучить важные участки под перевалочные объекты, говорит тот факт, что среди его соучредителей фигурируют известные бизнесмены Алексей Олексин и Николай Воробей . Их равноправным партнером стал ранее не так хорошо известный Александр Зайцев. Александра Зайцева называют представителем интересов в Беларуси эмиратской компании Sohra Group. Арабская компания на протяжении многих лет занимается дистрибуцией продукции белорусского машиностроения и шин на Ближнем Востоке и в Африке, а в прошлом году «прогремела» в связи с покупкой фтубольного клуба «Динамо-Брест».

С целью развития транзитной инфраструктуры за «Бремино групп» закреплены три объекта, которые он должен спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию. Это торгово-логистические комплексы «Бремино-Брузги» (7 га, 10 тыс. кв.м. складских помещений), «Бремино-Берестовица» (10 га, 5 тыс. кв. м. складских помещений) и «Бремино-Орша» (230 га, 190 тыс. кв.м. складских и 280 тыс.кв.м. производственных площадей). Последняя площадка перешла к «Бремино групп» в 2015 году «по наследству» от менее удачливого претендента - компании «ИПЛ Комплекс». «ИПЛ Комплекс» связывали с Александром Садовым и его украинскими партнерами. Но в 2015 году своим указом Александр Лукашенко передал право застраивать этот объект «Бремино групп». В конце 2016 года «ИПЛ Комплекс» была исключена из состава резидентов СЭЗ «Витебск».

На данный момент «Бремино групп» реализовала один из трех проектов. В декабре прошлого при присутствии гродненского губернатора Владимира Кравцова был открыт логистический центр «Бремино- Брузги».

Ключевым объектом в выстраимой сегодня оператором сети торгово-логистических центров должен стать громадный комплекс в Болбасов о. Своими силами и ресурасми его сложно поднять, поэтому ведутся активные переговоры о привлечении стратегического партнера. Одно время предпринимались попытки заинтересовать возможностями комплекса под Оршей китайского оператора China Merchants Group, а в 2016 году прошли встречи с другим не менее известным игроком на этом рынке – эмиратским конгломератом DP World.