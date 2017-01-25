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Стремительно развивающийся частный белорусский транзитный оператор готовит прорыв в Европу
26.01.2017 00:12 — Разное | Ежедневник
bremino.by
Один из самых динамично развивающихся частных бизнесов Беларуси «Бремино групп», застолбивший за собой транзитную логистическую инфраструктуру внутри Беларуси, теперь «прощупывает» коридоры на европейский рынок.
Национальный логистический оператор, задачей которого является обслуживание транзитных потоков между Европой и Азией, подписал на этой неделе меморандум о сотрудничестве с Вентспилсским свободным портом. Он предполагает совместную работу по обеспечению для «Бремино групп» транспортных коридоров через Балтику на Европу.
Как сообщает
фото: ventasbalss.lv/Juris Ģigulis
«Бремино групп» была создана в 2013 году с целью создания транзитной логистической инфраструктуры на территории Беларуси. О серьезности этого бизнеса, который в короткие сроки сумел заполучить важные участки под перевалочные объекты, говорит тот факт, что среди его соучредителей фигурируют известные бизнесмены
С целью развития транзитной инфраструктуры за «Бремино групп» закреплены три объекта, которые он должен спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию. Это торгово-логистические комплексы «Бремино-Брузги» (7 га, 10 тыс. кв.м. складских помещений), «Бремино-Берестовица» (10 га, 5 тыс. кв. м. складских помещений) и «Бремино-Орша» (230 га, 190 тыс. кв.м. складских и 280 тыс.кв.м. производственных площадей). Последняя площадка перешла к «Бремино групп» в 2015 году «по наследству» от менее удачливого претендента - компании «ИПЛ Комплекс». «ИПЛ Комплекс» связывали с Александром Садовым и его украинскими партнерами. Но в 2015 году своим указом Александр Лукашенко передал право застраивать этот объект «Бремино групп». В конце 2016 года «ИПЛ Комплекс» была исключена из состава резидентов СЭЗ «Витебск».
На данный момент «Бремино групп» реализовала один из трех проектов. В декабре прошлого при присутствии гродненского губернатора Владимира Кравцова был открыт логистический центр «Бремино- Брузги».
Ключевым объектом в выстраимой сегодня оператором сети торгово-логистических центров должен стать
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Один из самых динамично развивающихся частных бизнесов Беларуси «Бремино групп», застолбивший за собой транзитную логистическую инфраструктуру внутри Беларуси,...
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