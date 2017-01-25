Resident Evil 7 — очень противоречивая игра. Это нервный, кровавый, часто беспощадный к ошибкам триллер, который при всех своих неоспоримых достоинствах умудряется местами выглядеть неказисто и кое-где даже криво. Получить удовольствие от такой игры можно только, если воспринимать ее недостатки как естественную часть игрового опыта.

Наша оценка: 7,5 из 10.





О чем рассказывается в Resident Evil 7?

Действие игры разворачивается в одном из захолустных районов Луизианы. Итан Уинтерс отправляется на поиски пропавшей жены и попадает в западню в старом доме посреди болот.

Хозяева поместья, семья Бейкеров, оказываются маньяками-людоедами и начинают охоту на главного героя. Чуть позже выясняется, что все они заражены неким вирусом, который делает их дикими и практически неубиваемыми.



К тому же в подвале плодятся какие-то непонятные твари, похожие на антропоморфные сгустки гноя. Их хотя бы можно убить — достаточно обезглавить или отсечь конечности. Только есть нюанс: патронов у героя всегда мало, а сам он погибает буквально от пары ударов.

Игры серии Resident Evil всегда были связаны с зомби, биологическим оружием и могущественной корпорацией Umbrella. При чем здесь хоррор в американском особняке?

Resident Evil 7 косвенно связана с предыдущими частями серии: в игре есть пара очевидных отсылок к событиям из прошлого.

Однако это настолько неважно, что можно воспринимать сюжет Resident Evil 7 как отдельную историю про отчаянного молодого человека, спасающего себя и жену из лап безумных реднеков. И вообще не думать о тех сюжетных перипетиях, которые нагородили сценаристы за 20 лет существования серии.



Раз так, то мне необязательно знать, что было раньше, чтобы разобраться в сюжете Resident Evil 7?

Совершенно верно. Можно спокойно начать играть и не мучиться от того, что ты недопонимаешь какие-то детали.



Особняк Бейкеров — это основное место действия игры?

Да, причем важно понимать, что Resident Evil 7 построена по лекалам первых частей серии. Поместье и близлежащие постройки представляют собой многоуровневый лабиринт. В большинство комнат можно попасть без проблем, но некоторые заперты на специальный замок, поэтому приходится искать подходящие ключи.

Игрок не продвинется дальше по сюжету, если не обшарит каждый шкафчик в доме и не разгадает все загадки особняка.



Ходи по комнатам, решай головоломки, ищи нужные предметы — что тут сложного?

Дело в том, что, помимо вас, по дому ходит фактически неуязвимый Джек Бейкер (позже его сменяют другие члены семьи), который появляется буквально из ниоткуда в самое неподходящее время. Завидев его, лучше убегать, причем как можно скорее.





В случае же с человекоподобными монстрами, которые называются плесневиками, легче не становится. С ними можно бороться, но в первые несколько часов патронов практически нет, а из оружия только слабенький пистолет. Поэтому крайне рекомендуется не вступать с ними в бой, если врагов больше, чем один.

Со временем, конечно, даже самые страшные противники превращаются в скучную преграду, которую нужно поскорее обойти, чтобы добраться до финала.

Ближе к концу в распоряжении игрока появятся мощное оружие и вдоволь боеприпасов, но в первые пять-шесть часов Resident Evil 7 каждая стычка с монстром — уже само по себе событие.

Resident Evil 7 — первая игра в серии с видом от первого лица. Насколько сильно это повлияло на геймплей?

Смена перспективы пошла Resident Evil 7 только на пользу. Из стандартного экшена, каким были последние игры серии, новый выпуск превратился в очень напряженный и неуютный триллер, который может пару раз напугать появившимся за спиной врагом.





Итан — не универсальный солдат. Все, что происходит в доме Бейкеров, для него так же дико, как и для игрока.

Ситуацию усложняет тот факт, что герой может носить с собой ограниченное количество вещей. Дробовик, патроны, аптечки — амуниция занимает место в инвентаре, поэтому приходится таскать на себе только самое нужное. Остальные вещи можно складировать в ящике в специальных безопасных местах, где также можно сохраниться и перевести дух.

Герой неторопливо ходит, медленно поворачивается, эхо его шагов дезориентирует. Кажется, что это не Итан в одиночестве бредет по коридору, а кто-то еще крадется сзади или вон за той дверью. Звук в Resident Evil 7 формирует львиную долю атмосферы: постоянно слышны шорохи, стуки, неясные скрипы.

Серия Resident Evil к седьмой части превратилась в хоррор?

Назвать Resident Evil 7 страшной игрой можно с большой натяжкой. Пугают авторы в основном стандартным способом «что-то резко вылезло из темноты».



Игру лучше назвать неуютной, и таковой ее делают дизайнерские ограничения: из-за постоянной нехватки патронов и того, что враги физически сильнее Итана, сложно чувствовать себя защищенным.

Поэтому каждая новая локация — настоящая терра инкогнита. Там могут быть обычные противники, а может поджидать босс, с которым не получится совладать с первого раза.

Битвы с боссами — вполне естественная часть любой Resident Evil. Что здесь не так?

Схватки с боссами — худшее, что есть в Resident Evil 7. Авторы обычно загоняют игрока в очень тесные локации, где негде скрыться от врага и подумать над тактикой. С ходу неясно, что нужно делать, какое оружие лучше всего подойдет и эффективно ли оно сейчас вообще.

Попадания по противнику засчитываются абы как, и нет никаких маркеров, которые бы показывали, сколько еще здоровья осталось у оппонента и когда этот кошмар уже закончится.





Однако, несмотря на многие недочеты, Resident Evil 7 после прохождения оставляет приятные ощущения. Все недостатки и промахи начинают казаться частью игрового опыта.

В подобных триллерах вам и не должно быть комфортно. Появляющиеся из ниоткуда враги, напряженные битвы с боссами, затянутые финальные уровни — это те вещи, которые делают игру невыносимой, но именно в таких условиях и находится главный герой. И вы вместе с ним.