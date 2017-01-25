В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на apr@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



razvod.ru

— Недавно мы развелись с женой. В нашей семье все не клеилось давно. Все знакомые советовали родить ребенка, мы родили — нам не помогло. Просто появилась новая тема для скандалов. Тянуть это дальше было невозможно, развелись, согласие она дала очень легко. Зато потом начались полноценные торги. На тот момент у меня был бизнес, и бизнес достаточно успешный. За встречи с сыном мне предложили поделить мое имущество, в том числе то, которое к браку никакого отношения не имело. И не просто поделить, а так, что я практически мог протягивать руку и идти просить милостыню. Аргументировали тем, что все это должно достаться ребенку, а я себе еще заработаю. Понятное дело, я на это не повелся. Через суд поделили все по закону. Но бывшая моя не промах, она все дела с адвокатом вела, поэтому по его советам все, что она (по собственным ощущениям) недополучила от раздела имущества, она взыскала в виде алиментов и, внимание, — средства на свое содержание, потому что в декрет пошла. То, что можно взыскивать средства на ее содержание, клянусь, узнал, только когда копию иска получил из суда. Причем взыскали на нее сумму ощутимую, и в этом, как я понял, большую роль сыграл мой бизнес. Но я и правда хорошо зарабатывал в то время, поэтому не стал жаловаться на решение и не проверял, насколько оно правильное, махнул рукой и все, что нужно было, платил. Но где-то через полгода после этого бизнес мой начал давать сбои, теперь месяцы с минимальными доходами чередуются с убыточными месяцами. Я набрал кредитов, займов и в перспективе надеюсь все отстроить. Но скажем прямо — перспектива далекая, а деньги на бывшую с меня требуют каждый месяц. И ведь там не в процентах от дохода, как на ребенка, а в базовых величинах. Я подошел к судебному исполнителю, объяснил свою ситуацию, он мне сказал, что вроде можно как-то пересмотреть сколько я должен платить бывшей, но это все через суд происходит.

Татьяна, правда ли это, и если да, то что мне нужно сделать, чтобы этот процесс запустить?

Комментарий адвоката:

— Возможность взыскания средств на содержание нуждающегося в материальной помощи бывшего супруга, осуществляющего уход за общим ребенком в возрасте до трех лет, с другого бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, действительно, предусмотрена действующим законодательством Республики Беларусь, а именно: абзацем 2 ч.3 ст. 30 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее КоБС Республики Беларусь).

Анализируя информацию, изложенную в обращении, судя по всему, речь идет именно о данной категории дел.

Наиболее общие вопросы по указанной теме рассматривались в рамках данной колонки в статье « Советы адвоката: можно ли получить деньги на содержание от бывшего мужа? ».

Напомню, что суд применяет норму абз.2 ч.3 ст. 30 КоБС Республики Беларусь только в случае установления судом следующих обстоятельств:

один из бывших супругов, во-первых, осуществляет уход за общим ребенком в возрасте до 3-х лет и, во-вторых, нуждается в материальной помощи;

другой бывший супруг — имеет необходимые средства для предоставления средств на содержание своего бывшего супруга.

Следовательно, именно указанные обстоятельства являются предметом доказывания по делу. Очевидно, что в изложенной в обращении ситуации они были подтверждены бывшей супругой с помощью необходимых доказательств и по итогам рассмотрения дела признаны судом установленными. В результате были взысканы средства на содержание бывшей супруги.

При этом во исполнение ст. 31 КоБС Республики Беларусь размер средств, которые были взысканы судом на содержание бывшей супруги, был законно установлен в кратном отношении к базовой величине, установленной на момент выплаты.

Таким образом, процедура взыскания средств на содержание бывшей супруги в ситуации, изложенной в обращении, была произведена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вместе с тем на вопрос автора обращения о том, правда ли, что размер средств, взыскиваемых на содержание бывшего супруга, может быть пересмотрен судом, ответ будет положительным.

Следует знать, что каждый из супругов вправе впоследствии обратиться в суд с иском об изменении размера средств, взыскиваемых на содержание одного из супругов в следующих случаях:

изменения материального положения одного из супругов или

изменения семейного положения одного из супругов.

Данная норма закреплена в ч.2 ст. 31 КоБС Республики Беларусь,

Важно: так же, как и требование о взыскании средств на содержание бывшего супруга, требование об изменении взыскиваемых на содержание средств рассматривается судом в порядке искового производства.

Таким образом, ответ на вопрос автора обращения о том, каким образом запустить данный процесс, следующий — необходимо подать исковое заявление в суд.

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, при решении вопроса об изменении размера средств, взыскиваемых на содержание бывшего супруга, осуществляющего уход за общим ребенком в возрасте до 3-х лет, судом оцениваются такие показатели, как материальное и семейное положение обоих супругов.

Под семейным положением в данном случае следует понимать состав семьи каждого из бывших супругов, количество лиц, которые они обязаны содержать по закону (несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, бывшие супруги) и проч. подобные обстоятельства.

Под материальным положением в данном случае следует понимать размер заработка и/или других доходов, наличие имущества, денежных сбережений и т.п. Кроме того, при определении материального положения каждого из супругов суд учитывает также их обоснованные, документально подтвержденные и заслуживающие внимания расходы.

Из обращения усматривается, что на сегодняшний день изменилось только материальное положение автора обращения. По этой причине первостепенная задача автора обращения — собрать максимум доказательств, характеризующих его материальное положение по состоянию на сегодняшний день (например, предоставить кредитный договор, договор займа и т.д.). Также необходимо предоставить суду доказательства ухудшения материального положения по сравнению с периодом времени, в который происходило рассмотрение дела о взыскании средств на содержание бывшей супруги (например, предоставить сведения о размере доходов на сегодняшний день и сравнить с аналогичными данными за период времени, предшествующий вынесению решения суда по иску бывшей супруги).

Вместе с тем автору обращения также следует уделить внимание вопросу материального положения его бывшей супруги, поскольку в том случае, если ее материальное положение улучшилось (например, в результате приобретения недвижимости, транспортных средств, сдачи имущества в аренду и т.п.), это будет являться дополнительным аргументом в пользу необходимости снижения размера средств, взыскиваемых на ее содержание. Более того, необходимо выяснить, осуществляет ли бывшая супруга по-прежнему уход за общим ребенком в настоящее время, а также работает ли она.

Далее, из обращения не усматривается возраст ребенка. Вместе с тем данный факт имеет важное значение, поскольку согласно ч.3 ст. 30 КоБС Республики Беларусь, нуждающийся в материальной помощи бывший супруг сохраняет право на получение содержания от другого бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, до достижения их общим ребенком трех лет, если он (она) осуществляет уход за этим ребенком.

Таким образом, при достижении общим ребенком возраста трех лет, за отсутствием иных оснований для получения содержания от бывшего супруга, родитель, получающий средства на свое содержание, утрачивает данное право.

Автору обращения рекомендую учесть данную информацию при принятии решения о целесообразности обращения в суд с иском о снижении размера средств, взыскиваемых на содержание бывшей супруги. С учетом возраста ребенка, возможно, ситуация разрешится в ближайшее время без вашего вмешательства, и с вас будет в полном объеме снята обязанность уплачивать средства на содержание бывшей супруги.

Мой личный совет: в том случае если возраст ребенка не позволяет рассчитывать на благоприятный для вас исход дела без вашего вмешательства, рекомендую не откладывать решение вопроса о снижении средств на содержание бывшей супруги и обращаться с исковым заявлением в суд. Предварительно в обоснование заявленных исковых требований вам необходимо собрать доказательства ухудшения своего материального положения. В изложенной в обращении ситуации качественная подготовка к рассмотрению дела, обоснованность и аргументированность позиции истца имеют определяющее значение при принятии судом решения об удовлетворении заявленных исковых требований либо об отказе в их удовлетворении.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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